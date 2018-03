Sigue el paro municipal y no hay visos de solución

"Mi ofrecimiento es el 15 por ciento de aumento al básico, con la misma modalidad que lo hizo la Provincia -pago escalonado- y no puedo hacer ningún otro ofrecimiento porque no vamos a poder cumplir. Sería una irresponsabilidad de mi parte comprometerme a abonar un aumento mayor y "patear' el problema para dentro de dos semanas, algo que no estoy dispuesto a hacer".

Así de claro fue el intendente de Salvador Mazza Rubén Méndez Salazar, luego de la conciliación obligatoria a la que el municipio de frontera fue convocado junto al gremio de ATE, por parte de la Dirección Provincial de Trabajo. El gremio inició el martes anterior un paro de actividades reclamando un porcentaje mucho mayor (25 por ciento) de aumento al básico, además del pago como la doble asignación familiar que aún estaba pendiente. Asimismo exige la incorporación a planta permanente de 21 contratados.

Si bien Méndez no participó y en su lugar lo hicieron otros funcionarios, el intendente de Salvador Mazza anticipó que no se apartará de ese primer ofrecimiento que dio lugar al paro de actividades. "Si otros municipios aceptaron la propuesta del gremio de aumentar un mayor porcentaje, es un tema que no tiene que ver con nosotros; lo que estamos haciendo es ajustarnos a lo que acordó el Gobierno de la Provincia en paritarias que fue aceptado por los gremios, incluido el propio ATE. De ninguna manera creo que sea una incoherencia -como opina Fermín Hoyos- que los estatales provinciales hayan aceptado esa propuesta de aumento. Nosotros podemos aumentar ese mismo porcentaje para poder cumplir con todos", consideró Méndez.

Por último, el intendente precisó que "ya se abonaron todos los items que se debían, se le abonó a la planta de contratados y quedamos en cero. La Dirección de Trabajo nos convocó a una reunión y lo que propusimos fue este aumento. Lamentablemente los recursos de la Municipalidad de Salvador Mazza no alcanzan para más aumento porque no estamos solo para pagar sueldos".

En ese sentido Méndez celebró que "se retomarán las obras que están solventadas con el Fondo del Bicentenario como el destacamento policial de barrio Ferroviario, el albergue y la avenida Mariscal Santa Cruz. Las obras -precisó- estaban suspendidas por falta de fondos, pero me confirmaron que en estas semanas re reinician los trabajos".