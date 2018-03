La fiscal Baigún subrayó que sus dictámenes "son con estricto apego a la ley"

La fiscal federal Gabriela Baigún, que avaló la excarcelación de Carlos Zannini y Luis D'Elía, subrayó hoy que sus dictámenes "son con estricto apego a la ley", ante lo cual explicó el Código Procesal Penal "es clarísimo, no deja opción a otra cosa" en esos casos.

"Me bastó atenerme a los elementos para resolver una excarcelación. El Código de procedimientos es clarísimo, no deja opción a otra cosa: toda persona que estuviera imputada de un delito previsto con una pena de entre 1 y 8 años tiene derecho a gozar de la excarcelación", sostuvo la integrante del Ministerio Público Fiscal.

En diálogo con 24, Baigún consideró que "la circunstancia de que sea exsecretario de Legal y Técnica no podía resultar un peligro procesal".

"Mis dictámenes son con estricto apego a la ley. La ley es lo que nos tiene que regir, no la sensación", remarcó la fiscal, que aclaró que está "subrogando" la fiscalía.

Y añadió: "A mí jamás nadie me ha llamado. Mi única guía es la ley. Voy a seguir aplicando la ley digan lo que digan de mí.Si alguna vez siento una presión, me iré" de la Justicia.

Finalmente, manifestó: "El memorándum no me gustó, me enojé. Soy judía, me duele el memorándum, me duele en lo personal que el atentado más grande de la historia en la Argentina siga impune".