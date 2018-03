San Antonio, en busca de su primera alegría

La espera terminó, Villa San Antonio vuelve a la acción recargado y con un apetito de gloria voraz, en una instancia decisiva donde visitará en Jujuy a Monterrico San Vicente, por los cuartos de final (ida), del Federal C.

Los dirigidos por Martín Martos aprovecharon muy bien el parate en el torneo por haber terminado primeros en su zona. El técnico de la villa organizó varios amistosos con el objetivo de corregir las deficiencias que mostró el equipo en algunos partidos donde no se cumplió con las expectativas.

El San Antonio que todos esperan todavía no apareció porque le costó mantener un buen nivel de juego. Esto tampoco significa que fue un desastre, solo que se espera más de un plantel conformado en su gran mayoría por jugadores de experiencia y excelentes cualidades.

La villa, uno de los candidatos a luchar por el ascenso, vuelve a jugar los cuartos de final, la temporada pasada no tuvo una buena experiencia y fue eliminado por Cachorros.

El técnico de San Antonio, sin bien no confirmó el once titular que pondrá en cancha esta tarde, tendría previsto realizar algunas variantes.

Una de las novedades sería el ingreso de Rubén Villarreal, quien ocupará el carril izquierdo en reemplazo de Nicolás Esquiú.

Mambrú, un lateral-volante, aportará al equipo tanto en ataque como defensa.

La restante modificación será en la zona de ataque, el DT azulgrana apostaría por incluir a dos tanques, Juan Manuel Perillo y Matías Vicedo.

Esta alternativa la probó Martos en los amistosos y en el último ensayo futbolístico, que al parecer, lo terminó de convencer.

La inclusión de Perillo en la alineación titular relegó a Pablo De Pauli al banco de suplentes.

San Antonio está listo y concentrado para afrontar su primer compromiso que podría ser decisivo, ya que el próximo fin de semana el pase a semifinales lo definirá en casa.

Sin visitantes

Los hinchas de San Antonio estaban dispuestos a decir presente esta tarde en Jujuy. Cuando todo parecía estar bien encaminado para recibir público neutral, la Policía jujeña dio marcha atrás y le comunicó a los dirigentes de la villa que se jugará solo con la presencia de simpatizantes locales. La decisión no le cayó bien a los directivos del club salteño.

Los equipos:



MONTERRICO S. ANTONIO

Cano M. Pegini

Flores P. Luna

Aramayo F. Girón

Genovese L. Velázquez

Ovejero R. Villarreal

F. Alfaro E. Cáceres

F. Galarza M. Chiaraviglio

A. Alfaro M. Campos

Issa F. Rojas

Rivero J.M. Perillo

P. Leiva M. Vicedo

DT: R. Cardozo DT: M. Martos

Estadio: Manuel Berruezo

Árbitro: Emilio Chocobar

Hora de inicio: 17