Así juegan el resto de los salteños cuartos de final

River de Embarcación en su cancha recibe esta tarde la visita de Defensores de Fraile Pintado, desde las 16.45, con el arbitraje de Martín Laborda, de Tartagal. Es el enfrentamiento de ida, entre ambos rivales, por los cuartos de final del torneo Federal C y que se presenta con todos los condimentos para ver un atractivo espectáculo.

En el representante de Embarcación solo se presenta una duda. El técnico René Miranda, esperará hasta último momento la presencia del Pety Cáceres, quien padece un cuadro de conjuntivitis y que no lo dejó entrenar con normalidad durante estos días.

Mientras el tomatero no sufriría mayores modificaciones en su alineación titular.



Gimnasia en Jujuy

La gente del lobo oranense se ilusiona. El equipo de la zona del Bermejo salteño se traslada esta tarde hacia Ledesma para enfrentar a El Constructor, representante de la Liga de Libertador General San Martín, de Jujuy. Este partido será controlado por el árbitro Víctor Julio Terán, de Jujuy y fue programado para las 17.

El DT de Gimnasia y Tiro de Orán, Miguel Cejas, en diálogo con la radio Diez Orán, en torno de este enfrentamiento con el representante jujeño, expresó: “Estamos bien, estamos listos con mucho entusiasmo y el equipo está completo”. Y fortaleció las esperanzas con una frase que ilusiona a los simpatizantes: “Estamos listos para hacer historia”.

Gimnasia y Tiro finalizó primero en la zona 5, con 13 puntos en la fase anterior, mientras los jujeños clasificaron segundos con 11 puntos, a dos de Defensores de Fraile Pintado que se ubicó como líder absoluto en el grupo 2, con 14 unidades.

En J. V. González

Deportivo YPF, uno de los equipos más populares de J. V. González, intentará dar un paso certero de local ante Dep. Graneros de Tucumán, a partir de las 16, en el choque de ida de cuartos de final.

El equipo de Antonio Vizgarra tendrá dos variantes con respecto al último que jugó en la fase regular.

En la última línea, Mario Escalada suplirá la baja de Lucas Zolorza (lesionado).

En el ataque Alvaro Navarro, luego de cumplir su sanción por expulsión retornará a la titularidad.

El Chavo Navarro es una de las cartas de gol que tiene el cuadro gonzaleño.

Pese a las bajas, el técnico de YPF se mostró muy optimista con lograr un buen resultado ya que sus muchachos se mostraron comprometidos y entusiasmados en las prácticas.

Todo J.V González dirá presente esta tarde en el estadio, en una jornada que será histórica.