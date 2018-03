Juventud Antoniana: Quiénes se quedan y quiénes se van

Juventud Antoniana está obligado a producir un cambio profundo en su plantel, luego de haber quedado afuera de toda conversación en el torneo Federal A. El desafío es generar una propuesta de trabajo que recupere la credibilidad del verdadero hincha santo para que vuelva a la cancha.

Ese vacío pronunciado de la gente con un promedio de asistencia que asusta, últimamente pone en jaque un apoyo que en otros tiempos provocaba que el espectáculo se vea reconfortado.

Y la falta de interés mucho tiene que ver con un plantel que venía desgastado desde temporadas atrás y con la prominencia de que la falta de hambre de gloria conspiró para que el equipo pudiera ubicarse en los primeros planos.

En un balance general de la producción de cada jugador en el puesto que ocupó en cada partido se reflejó la falta de compromiso y también el sinceramiento para decir basta y dar lugar al juvenil que viene de abajo, que podría ser una solución. Claro que “la culpa no es del chancho, sino de quien le da de comer”, dice un dicho popular. Y en tal sentido, la culpabilidad, sentirse parte de un fracaso, indica que se busque una salida en forma urgente.

Así, si se pone en la balanza que en el puesto de arquero, Diego Pave respondió bien cuando fue designado titular y atrás por cualquier circunstancia apareció Juan Cruz Mulieri para resolver con acierto también la ausencia de “uno”.

Entre los defensores, Agustín Bellone no fue el mismo que cuando vino por primera vez, a tal punto que en los últimos partidos terminó cediendo la titularidad, por la promoción del juvenil Nicolás Pérez. Y en el puesto de cuatro también jugó Javier Marín, quien llegó junto al DT Gustavo Módica para jugar la reválida y dejó una cuenta pendiente. Juan Pablo Cárdenas, quien fue “borrado” por el técnico Víctor Godoy, desde temporadas anteriores con los pasos de los años quedó muy expuesto a los desaciertos, pese a que mantiene calidad, evidentemente para la zaga central es necesario contar con sangre nueva.

Juan Pablo Antunes, la remó desde abajo y merece una nueva oportunidad. Gonzalo Menéndez y César More no desentonaron. A lo mejor, entre los que se fueron a fin de año, Adrián Reta mostró cierta personalidad, pero defraudo Juan Lovato, quien no estuvo de acuerdo a sus antecedentes. Gabriel Kelly, espera una oportunidad, condiciones le sobran.

Por la zona media es donde Juventud sintió la falta de sincronizar juego, esa dinámica para la explosión. En un punto estratégico clave vale mencionar a jugador que también los años le empezaron a pasar factura como el “Charlie” Carlos Medina. A lo mejor Joaquín Iturrieta no encontró el socio ideal para la función de doble cinco. Ninguno de los que se habían sumado como Hernán Lillo y Pablo Garnier alcanzaron a ser tan gravitantes para mostrar un juego más aplomado. Claudio Acosta y Lucas Acosta, alternaron entre buenas y malas, aunque el primero fue más efectivo cuando le tocó ingresar. Para ocupar posiciones en la mitad de la cancha, ahora aparecen juveniles como Momoto Gómez, Cristian Chavarría, Juan Bautista, Matías Solorza, valores para tenerlo muy en cuenta.

Entre los atacantes, el “Ratón” Gustavo Ibáñez, en otra función resultaría interesante su tarea. El colombiano Javier Angulo, mientras pueda afinar su puntería en la definición resultaría una arma letal. Mientras el compromiso con la “Chancha Leandro Zárate, es que logre ponerse a tono competitivo. Y con el adiós de Gustavo Balvorín, basta de palabras porque su ciclo ya está cumplido. Eso si, Leo Villa también empezó pedir pista.