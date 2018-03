Colegios de adultos marcan una innovación pedagógica

Muchas veces se dice que las innovaciones pedagógicas vienen de la educación rural, sin embargo hoy, en Salta, se está comenzando a hablar de la educación para adultos como una salida a los graves problemas de la secundaria tradicional.

Ante la frialdad de los números y evaluaciones estandarizada, aparece una modalidad de trabajo en las instituciones educativas que de alguna manera supera lo cuantitativo con lo cualitativo.

La enseñanza por módulos, la que se implementando desde hace unos pocos años en los Bachilleratos para Adultos (BSPA) en Salta, intenta otras formas en el aprender y en el enseñar.

Toda la organización cambia y la mirada se posa sobre la problemática social cercana. Se busca que los estudiantes aprehendan los conocimientos que están al alcance de sus manos, en la misma comunidad educativa circundante, en sus problemas reales, en su vida cotidiana. Entonces hay que modificar todo.

Debemos pensar en personas mayores de 18 años y el límite superior en la imaginación. Son nocturnos y con casi todos los estudiantes trabajadores, con hijos, nietos, por lo que las aulas son verdaderas cajas de complejidades. Entonces pensaron en seis módulos que se cursan cada uno en un cuatrimestre, por lo que son dos por años, para concluir la Educación Media en tres ciclos lectivos.

Los módulos son amplios en sus temáticas y los estudiantes eligen las problemáticas referidas a su realidad cercana. Los trabajos se realizan en grupos, casi al modo de tesina, y deben ser defendidos ante un tribunal para aprobar.

En esta modalidad, los docentes actúan como directores en una tesis. Desde sus respectivos sus campos de conocimientos van aportando a los trabajos.

Los módulos son de Salud y ambiente, Género y diversidad socio cultural, Tecnología y comunicaciones, Emancipación y organizaciones comunitarias, Tierra y vivienda y Economía y trabajo.

En consecuencia, los docentes tienen que utilizar los contenidos curriculares para que les sean útiles a las necesidades de los temas elegidos por sus estudiantes. No es para cualquiera.

Hay que olvidarse de ese profesor que ingresa al curso, da sus temas, los deja y se olvida hasta que vuelve nuevamente.

Quien quiera ver este desafío pedagógico puede visitar el Centro Bachillerato Salteño para Adultos BSPA N§ 7.169 que funciona en el edificio escolar de la Escuela N§ 4.774 Juan José Valle, en la manzana 391 B, del Barrio Libertad. Es la escuela de techos verdes que está a pocas cuadras del hospital Papa Francisco, de la compleja zona sudeste de la ciudad de Salta.

Es una institución que tiene una matrícula de 485 estudiantes que provienen de los barrio Libertad, Solidaridad en todas sus etapas, Siglo XXI, Provipo, Convivencia, Primera Junta, Sanidad, Democracia, La Paz, El Círculo y zonas aledañas.

"Nosotros tenemos un colegio de puertas abiertas", dijo su director, Víctor Roberto de Francesco Gastal. "Partimos de un aprendizaje dialógico en donde tomamos las problemáticas sociales del sudeste, que son complejas, y los trabajamos en proyectos de vida especialmente para desarrollar la autoestima", dijo el director que compone canciones tipo jingles y fabrica pasacalles para dar a conocer la propuesta pedagógica a todos.

Cuando habla de puertas abiertas se refiere a que están abiertas a la comunidad.

"Muchas veces dicen que los BSPA son otra oportunidad, una segunda oportunidad, y eso no es así. Acá viene gente que nunca tuvo ninguna una chance. Es por eso que buscamos cambiarles la vida apelando a la inteligencia cultural. Utilizamos los conocimientos que traen y los volcamos a los campos de contenidos. Buscamos en el contexto más cercano las problemáticas y establecemos un proyecto de acción. Es decir: utilizamos lo teórico, pero también proponemos una intervención en esa realidad cercana", explicó el director a El Tribuno.

En tanto que uno de los autores intelectuales de esta modalidad asegura que esta innovación pedagógica se podría utilizar en otros niveles.

"Esta práctica pedagógica de módulos ya se está utilizando en Nivel Inicial y es de alguna manera el futuro de la Educación Media", dijo el técnico docente Enrique Fabián.

Sucede que, en esta modalidad modular, los estudiantes tienen la posibilidad de avanzar cuatrimestralmente. En consecuencia, si en alguna mitad de año no pueden cursar no pierden el año completo. Casi no tienen abandono, deserciones ni desgranamientos y consiguen un involucramiento total por parte de los estudiantes y docentes para mejorar el rendimiento académico.

Capacitan a pymes en el Centro Saluzzi

En el Centro Cultural Saluzzi se realizó la primera capacitación del Taller de Planeamiento Estratégico, en el que se plantearon herramientas para facilitar la planificación de acciones y la toma de decisiones en los emprendimientos y pymes

La actividad, organizada por la Subsecretaría de Calidad para la Atención a Pymes y Contribuyentes, prevé cuatro encuentros para este año en articulación con el INTA, dictados por Andrea Chávez.

Del taller de esta semana participaron más de 30 personas con emprendimientos heterogéneos, quienes se llevaron conocimientos sobre herramientas claras y concisas para poner en práctica en su plan de negocio.

Al respecto, la directora General de Pymes, Graciela Guanca, dijo: “Estamos muy complacidos por la respuesta de los emprendedores en este inicio de las capacitaciones. Fue un grupo interesante, con diferentes emprendimientos en reciclado y además inclusivo, porque un grupo de jóvenes con capacidades diferentes están emprendiendo un proyecto de insumos que son necesarios para sus pares. Se replantearon objetivos y se planificó la gestión de recursos en un taller teórico práctico sumamente productivo”.