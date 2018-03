Ladrones desvalijaron una capilla en Primera Junta

No es la primera vez que sufren la inseguridad; a comienzo de marzo ingresaron al baño y se llevaron los sanitarios.

El Centro Misionero de Guayana, perteneciente a la Parroquia del barrio Primera Junta, en la zona sudeste de la ciudad, fue violentado y desvalijado en la madrugada de ayer. Una de las catequistas del lugar llegó cerca de las 9 y se sorprendió al ver los ingresos y las ventanas rotas, el o los intrépidos ladrones tuvieron tiempo para romper los barrotes de las ventanas e ingresar. "Se llevaron prácticamente todo de las aulas donde los chicos practican catequesis", le contó a El Tribuno la madre de una menor que concurre a las clases religiosas. Por el hecho hicieron la correspondiente denuncia.

Según la señora y la gente del lugar, no es la primera vez que el Centro Misionero es objeto de la inseguridad, "este año antes del comienzo de clases se metieron al baño del lugar para llevarse los sanitarios y lo que no se pudieron llevar lo destruyeron", contó la mujer. El año pasado también sufrieron el robo de elementos, con el de ayer ya son tres los robos que sufrieron en pocos meses, "una situación que no sabemos cómo frenar ni resolver, es preocupante y a la vez indignante", dijo la madre de una niña catequista.

Las personas víctimas de los reiterados robos en el lugar no tienen sospechas de quiénes podrían merodear el lugar para llevar a cabo el ilícito, sin embargo son conscientes de que durante las noches varios grupos de jóvenes o barras dan vueltas por la zona. Como si la sustracción de las cosas en el interior del lugar no fuera suficiente, señalaron que "hay vecinos, el del frente del lugar por ejemplo, que sabe quiénes son pero nos dice que no puede hacer nada".

"Es muy triste esto que está pasando, no puede ser que todo el sacrificio que hacen las catequistas y los chicos vendiendo rifas durante el año para poder prosperar en el Centro Misionero y por tercera vez los ladrones entran como Pancho por su casa. Lo más indignante es que nadie hace nada, en esta última oportunidad hicimos la denuncia y esperamos que por favor puedan actuar en consecuencia", sostuvo la señora.

Del Centro Misionero se llevaron tablones, mesones, caballetes, bancas, un armario con distintos elementos, cartillas y libros, entre otras cosas. Tras el daño, por el momento se las arreglan con las cosas que quedaron, por ejemplo ponen las mesas escolares en cuenta de los caballetes. Cada una de las aulas que el o los ladrones vaciaron cuenta con cerca de 20 alumnos, según una de las catequistas del Centro.