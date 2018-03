El cuervo recibió un cachetazo, pero sigue con vida

No fue tu día, cuervo. Anoche, Central Norte cayó con Ateneo de Catamarca, por 3 a 0, en su segundo compromiso del cuadrangular disputado en Formosa. Fue un contundente 25-16, 25-21 y 25-14 en un encuentro que comenzó después de las 18.30, se suspendió enseguida y se reanudó a las 20.50 (ver el vinculado).

El azabache llegaba de la mejor manera posible al enfrentamiento con los catamarqueños, porque el viernes en el debut del grupo G había vencido 3 a 0 al local y uno de los principales candidatos, Policial de Formosa.

Por ese motivo, Central tenía la gran chance de ganar y obtener sus pasajes a las semifinales del torneo para quedar a solo un paso de ascender, ya que quienes avancen a la final habrán obtenido la plaza a la Liga A1, la máxima categoría del vóley argentino.

Sin embargo, el cuervo hizo todo mal y Ateneo (que en la previa había caído 3 a 2 con Unión Vecinal Trinidad) hizo todo bien.

Es verdad que cuando arrancó, a la 18.49, los equipos jugaron palo a palo y el partido se detuvo cuando iba 6 a 5 para los catamarqueños. Luego, los jugadores se enfriaron y debieron trasladarse a otra cancha por las condiciones climáticas.

A partir de la reanudación el cuervo no volvió a ser el de antes.

Ateneo lo pasó por arriba y en el set inicial se notó. Fue 25 a 16 para no dejar dudas.

Central intentó recuperarse y mostró pasajes de buen vóley en el segundo set, pero de a poco Ateneo empezó a crecer de nuevo y se quedó con el período por 25 a 21. El partido estaba al borde del KO.

Finalmente el tercer set fue lapidario para el representativo provincial, porque Ateneo propuso no forzar el partido a un cuarto set y Central ya estaba para el cachetazo definitivo.

Por ese motivo el tramo volvió a ser de principio a fin para los de Catamarca que lograron ganar por 25 a 14 y quedar a un paso de la clasificación.

Ganar o ganar

Esta tarde, a partir de las 18.30, Central Norte comenzará a cerrar su cuadrangular al enfrentarse ante Unión Vecinal Trinidad de San Juan, un equipo al que ya conoce de la fase regular.

El cuervo deberá ganar o ganar para clasificar a las semifinales, ya que en caso contrario se quedará en la puerta del tan ansiado pasaje a la siguiente instancia.

Al término de ese encuentro, Policial y Ateneo completarán la zona G. En principio ambos encuentros se jugarán en el estadio Centenario, pero si vuelve a llover deberán llevar los juegos a otra sede.

La lluvia hizo mudar a los jugadores

Central jugaba ante Ateneo de Catamarca, en el estadio Centenario de Formosa. Si bien el encuentro estaba programado para las 18.30, se retrasó unos minutos, comenzó antes de las 19 y en el primer set, el choque debió suspenderse durante más de una hora, debido a que empezó a llover y la cancha se mojó, pese a que es techada.

Las autoridades del club azabache explicaron lo sucedido a través de las redes sociales. “El partido se anunció a las 18.30 horas, pero debido a la intensa lluvia en Formosa, se retrasó. A las 18:49 arrancó el primer set que tiene un resultado parcial de 6-5 a favor de Ateneo, pero volvió a suspenderse temporalmente el encuentro, debido a la lluvia intensa que afecta al estadio”.

“El árbitro decidió detener momentáneamente el encuentro. Acaban de informarnos que se jugara en el Club San Martín de Formosa, por lo que los equipos deben trasladarse hasta esas instalaciones”, cerró el comunicado tras la preocupación de los hinchas que seguían el desenlace del partido a través de Facebook en vivo.