Mark Zuckerberg pidió perdón por la filtración de datos

Zuckerberg, se ha disculpado ante los británicos por el caso del robo de datos de 50 millones de usuarios. El presidente ejecutivo de Facebook ha publicado una página entera de publicidad en la prensa inglesa con un mensaje: "Tenemos la responsabilidad de proteger su información. Si no podemos hacerlo, no la merecemos".La 'red de redes' sociales está haciendo frente al creciente escrutinio gubernamental por parte de Europa y Estados Unidos. La disculpa de Zuckerberg se produce tras las denuncias a la consultora británica Cambridge Analytica por acceder de manera indebida a la información de los usuarios de Facebook para construir perfiles sobre los votantes estadounidenses que luego fueron utilizados para la campaña del presidente estadounidense Donald Trump en 2016.La disculpa, en texto negro sobre fondo blanco y con solo un pequeño logo de la compañía, se ha publicado este domingo en 'The Observer', uno de los periódicos cuyas informaciones sobre el 'Facebookleak' están repercutiendo en la caída en bolsa de las acciones de Facebook.Sobre el caso, Zuckerberg ya aseguró que una aplicación construida por un investigador universitario "filtró datos de Facebook de millones de personas en 2014". "Se trató de un abuso de confianza, y lamento no haber hecho más en ese momento", dijo, pidiendo disculpas por primera vez en las entrevistas televisivas de Estados Unidos.Cambridge Analytica, por su parte, se defendió diciendo que pensó que la información de los usuarios se obtuvo de acuerdo con las leyes de protección de datos, y que más tarde la eliminó a petición de Facebook.

El viernes por la noche, los investigadores del organismo de control de datos británico registraron las oficinas de Cambridge Analytics en Londres durante varias horas.Zuckerberg, cuya firma ha perdido más de $ 50 mil millones en valor de mercado desde las acusaciones, dijo que Facebook aportaría a los usuarios más información sobre quién puede acceder a sus datos. "Gracias por creer en esta comunidad, he prometido hacerla mejor para ti", escribió.Los anunciantes Mozilla y el banco alemán Commerzbank han suspendido los anuncios en el servicio y el hashtag #DeleteFacebook ha sido trending topic. El viernes, el fabricante de automóviles eléctricos Tesla Inc. y las páginas de Facebook de su compañía de cohetes SpaceX, con 2.6 millones de seguidores, fueron eliminados tras la promesa de su presidente ejecutivo, Elon Musk.