Luis Testa: “Estoy orgulloso del esfuerzo que hicieron”

Tras la derrota ante Unión Vecinal Trinidad, el entrenador de Central Norte, Luis Testa, dialogó con El Tribuno sobre la eliminación del cuervo en la Liga A2 de vóley y se mostró muy conforme con el plantel, pero también le tiró palos a gente vinculada a la disciplina “que iba a vernos perder”.

Sobre el cuadrangular en Formosa, donde el azabache cosechó una victoria y dos derrotas, dijo: “Veníamos a jugar un torneo muy difícil, nos encontramos con el triunfo del primer día ante Policial, pero en el segundo no nos adaptamos al cambio de cancha (debieron cambiar de estadio por la tormenta que cayó el sábado en la capital formoseña). Hoy (ayer), teníamos ganas de clasificar y tuvimos un rival muy difícil con grandes jugadores”.

Ante los catamarqueños de Ateneo fue el peor encuentro del fin de semana para el cuervo, especialmente después de haber vencido al local, Policial. El técnico sostuvo que “no nos confiamos, pero nos pasó que Ateneo era un rival que se jugaba el todo por el todo y no nos dejaron jugar. Los mismos jugadores de Ateneo nos decían que habían jugado un partidazo”.

Respecto al choque con Unión Vecinal Trinidad, dijo: “Jugamos de igual a igual, pero no definimos en el ataque y UVT nos complicó. Hemos hablado con los jugadores y estoy orgulloso del esfuerzo que hicieron. Solo tengo palabras de agradecimiento, por la devolución desde el primer día”.

Ahora, Testa regresará a Mendoza y no sabe si regresará al cuervo. “Retomo a mis trabajos y no arreglé con los dirigentes. Seguramente hablaremos”.

Al final se quejó de la gente ligada al vóley salteño: “Esto no va a mejorar hasta que la gente se capacite. Pocos entrenadores se acercaron a ver los entrenamientos, pese a que ofrecí dar charlas. Mucha gente iba a vernos perder”.

““Le agradezco a Leandro, Cristian Cabana, José Ramos, a Ronald y a Alicia, la señora de la cocina. Todos ellos estuvie­ron siempre a disposición”.