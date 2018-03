Domingo sin alegrías para el Jockey y la U

El domingo no arrojó buenos resultados para los dos equipos que tiene Salta jugando en las competencia nacionales de clubes de la Unión Argentina de Rugby. El Jockey Club no pudo encontrar el camino del triunfo ante el CASI jugando en la rotonda de Limache al caer 24 a 20 por el Nacional de Clubes B. En tanto, Universitario enfrentó a Marabunta en Río Negro y perdió 26 a 15 en el Torneo del Interior B. Ambos encuentros correspondieron a la tercera fecha.

El albirrojo disputó ayer su primer partido de la competencia en su cancha. Venía precedido de las derrotas frente a Old Christians en Uruguay y Los Tordos en Mendoza. Ante el histórico equipo de la Unión de Rugby de Buenos Aires tampoco pudo conseguir el triunfo, pero al menos pudo sumar su primer punto al perder por menos de siete puntos.

Con el partido de ayer el albirrojo cerró la primera rueda y en el inicio de la segunda será el turno de visitar al CASI en San Isidro; luego volverá a la rotonda para cerrar frente a Old Christians y Los Tordos.

En Río Negro

Universitario perdió su invicto en la zona 4 del Torneo del Interior frente a Marabunta; con el triunfo los locales se colocaron como únicos punteros, mientras que los verdes ahora son escoltas.

La U había conseguido en la previa golear a Banco RC de Mendoza y Comercial de Mar del Plata; venía recorriendo un camino ideal con diez puntos en dos fechas que se quebró frente a los rionegrinos.

Sin embargo, el próximo fin de semana habrá revancha para los salteños puesto que será el turno de recibir a Marabunta en El Huaico.

En ambas competencia clasificarán los dos primeros de cada grupo. La U está más cerca de conseguir ese objetivo, el Jockey corre desde atrás, pero matemáticamente cuenta con chances.

Las posiciones

Nacional de Clubes B

Zona 3

Equipo J G E P B Pts

CASI 3 3 0 0 1 13

Los Tordos 3 2 0 1 1 9

O. Christians 3 1 0 2 2 6

Jockey Club 3 0 0 3 1 1

Los resultados

Jockey 20 - CASI 24

O. Christians 27 - Tordos 28

Torneo del Interior B

Zona 4

Equipo J G E P B Pts

Marabunta 3 3 0 0 1 13

Universitario 3 2 0 1 2 10

Comercial 3 1 0 2 0 4

Banco RC 3 0 0 3 2 2

Los resultados

Marabuna 26 - Universitario 15

Comercial 21 - Banco 20