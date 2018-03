Otra mancha del fútbol: la prostitución de juveniles

“A la víctima de 14 años le presentaron a un hombre en el Shopping Walmart de Avellaneda, y desde ahí se trasladaron en un vehículo hasta San Isidro, donde se llevó a cabo el encuentro sexual. Al menor le practicaron sexo oral y luego penetró al hombre a cambio de dinero”. Este crudo y aberrante relato impulso la investigación sobre una red de trata de personas o de prostitución infantil en el club Independiente que golpea, sacude y lastima no solo al fútbol, sino a la sociedad.

La cita textual pertenece a un fragmento de la declaración de quienes están bajo el mando de las divisiones inferiores de Independiente y su pensión, Fernando Berón y Fernando Langenauer, y fue revelado por el periodista Gustavo Grabia para Infoabe.

Según se detalla en el escrito judicial, un hombre de más o menos 35 años corrompió al jugador de la cantera del rojo, menor de edad, pagándole 800 pesos y cargándole la tarjeta de transporte urbano porteño, SUBE, a otro jugador que fue partícipe de ese monstruoso momento.

En la declaración se hace mención de otro caso: otro jugador juvenil contó haber mantenido relaciones sexuales con una persona mayor, de sexo masculino y de nombre Silvio, quien habría pagado 2500 pesos a cambio del acto que constó de lo mismo: sexo oral y penetración por parte del joven al mayor. El dinero se repartiría también entre los autores intelectuales y lideres de esta red delictiva, según sospecha la Justicia.

El caso se descubrió cuando uno de los jugadores se quebró ante el psicólogo de la pensión del club de Avellaneda para contarle lo que le había sucedido a él y a otros 20 compañeros. Estos también fueron obligados a prostituirse y viven bajo amenaza. Apuntó también a un jugador de las divisiones inferiores de 19 años, de nombre Joaquín y quien habría intercedido en los encuentros.

La causa fue caratulada como “abuso sexual y facilitación de la prostitución”, por el que cinco personas están bajo sospechas y son investigadas, entre los cuales se encuentra el árbitro Martín Bustos, quien se encuentra detenido desde el sábado y declarará a partir de hoy; Cohen Arazi, un experto en relaciones públicas y exjefe de prensa del fallecido Ricardo Fort, entre otras personas vinculadas al fútbol como representantes de jugadores.

Además, ayer fue arretado el abogado de Bustos por haber destruido el celular del árbitro con un martillo cuando le allanaron la vivienda. La justicia cree que está encubriendo a su defendido y podría haber ocultado pruebas.

Si bien Independiente inició la causa realizando la denuncia, luego de que el psicólogo que habló con los chicos contara lo sucedido, no termina por quitarse toda responsabilidad ya que, según especialistas, tiene la guarda de los 53 chicos que viven en la pensión. Encima, la ex-jefa de seguridad de ese club, Florencia Arietto, en declaraciones televisivas ayer hizo responsable al rojo: “No me sorprende, no tienen respeto ni por los chicos de que soy muy humildes, esto es una red de trata”. La abogada había escrito en su cuenta de Twitter: “La responsabilidad por la seguridad y cuidados de los chicos en la pensión de un club es del encargado. No hay posibilidad alguna que los chicos sean sometidos, trasladados y abusados y no se den cuenta. El encargado de la pensión de Independiente es negligente o cómplice”.

De todos modos, a los chicos de la institución se les pide un permiso firmado por los padres para poder salir de la pensión y regresar hasta las 20.

El caso golpea bajo en las esferas del deporte más popular, sacude a uno de los clubes grande del país pero también preocupa y enciende la alarma de los padres o tutores que dejan a sus hijos en esas pensiones. Salta no está ajeno a esto.

No son pocos los hijos de estas tierras que están desparramados en la gran urbe buscando alojados en los albergues de los clubes de Primera División.

En la gran mayoría de los casos, se trata de menores de entre 13 y 18 años de bajas concidiciones económicas, a quienes de este modo le convierten el sueño en una pesadilla.