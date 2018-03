Los infernales vuelven al Delmi y reciben a Gimnasia

A Salta Basket le restan diez partidos para cerrar la fase regular de la Liga Nacional. Esta noche comenzará a recorrer ese trayecto teniendo como objetivo mantener la categoría. El rival será Gimnasia de Comodoro Rivadavia, a partir de las 21.30 en el estadio Polideportivo Delmi.

Los infernales regresan al Delmi tras las derrotas sufridas frente a Regatas y San Martín de Corrientes y La Unión de Formosa. Sin dudas, Salta Basket tiene de local fortalezas que no encuentra de visitante; en nuestra ciudad no pierde desde el 27 de enero cuando cayó 69-79 frente a Boca Juniors.

Después encadenó una racha de cinco triunfos venciendo a Estudiantes de Concordia, Instituto de Córdoba, San Lorenzo de Almagro, Olímpico de La Banda y San Martín de Corrientes. Ante el conjunto patagónico buscará estirar esa racha y mantenerse en los puestos de las clasificación a los play offs.

Los infernales ocupan el 16º puesto de las posiciones con un porcentaje de triunfos del 32,1 por ciento (9 victorias en 28 partidos), mientras que Gimnasia llega a 53,8 (14 victorias en 26 juegos) para ocupar el 9º lugar.

La actividad de la Liga Nacional se completará con otros cuatro encuentros: Boca vs. Obras, Comunicaciones vs. La Unión, Peñarol vs. Ferro y Olímpico vs. Hispano.