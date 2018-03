Uruguay, por la China Cup ante Gales

El seleccionado uruguayo cerrará hoy su participación en la Copa China cuando enfrente en la final a Gales, mientras que Portugal, liderado por el delantero Cristiano Ronaldo, se medirá con Holanda, uno de los grandes ausentes del Mundial de Rusia 2018, en Ginebra, Suiza.

La final del torneo cuadrangular denominado China Cup se jugará desde las 8.35 de nuestro país en el Guangxi Sports Center Stadium de Nanning.

El viernes pasado, Uruguay venció República Checa por 2-0, mientras que Gales, en el primer partido bajo la conducción de Ryan Giggs, goleó al local por 6-0.

El otro encuentro de la jornada se disputará en Stade de Geneve desde las 15.30 y será transmitido en directo por el canal ESPN 2.

Portugal, integrante del grupo B de la Copa del Mundo, enfrentará a Holanda luego de la victoria del pasado viernes ante Egipto por 2-1 con doblete de su máxima figura, Cristiano Ronaldo.

Holanda, por su parte, también participó de la primera fecha FIFA a pesar de su ausencia en el Mundial y cayó con Inglaterra por 1-0 en Amsterdam.

La jornada de amistosos continuará el martes con España - Argentina como principal atracción pero también se destacan los siguientes cotejos: Rusia - Francia; Alemania - Brasil; Inglaterra - Italia; y Colombia - Australia.

Además, también se presentarán los rivales de Argentina en el grupo D: Islandia enfrentará a Perú, Nigeria a Serbia y Croacia se medirá con México.

Hoy

Gales vs. Uruguay

Hora: 8.35

Portugal vs. Holanda

Hora: 15.30

TV: ESPN 2

Mañana

Rusia vs. Francia

Hora: 12.45

TV: ESPN HD

Bélgica vs. Arabia Saudita

Hora: 15.45

TV: ESPN +

Alemania vs. Brasil

Hora: 15.45

Egipto vs. Grecia

Hora: 16

TV: ESPN HD

Inglaterra vs. Italia

Hora: 16

TV: ESPN 2

Argentina vs. España

Hora: 17.30

TV: TyC Sports

Perú vs. Islandia

Hora: 21

TV: TyC Sports