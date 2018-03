No habrá sanción ni llamado de atención en Gimnasia tras la pelea

La discusión que casi habría terminado en una riña entre los futbolistas de Gimnasia y Tiro, Juan José Arraya y Álvaro Cazula, durante y después del amistoso que el albo le ganó a Central Norte el pasado sábado en el Gigante, puso en el tapete del debate una supuesta situación de arrastre de indisciplina del delantero jujeño, quien mantendría una tensa relación con buena parte del plantel.

Sin embargo, desde la dirigencia de la entidad millonaria salieron a poner paños fríos y a relativizar el incidente. Y descartaron cualquier tipo de apercibimiento, por lo que no habrá multa, sanción y “tirón de orejas” para nadie.

En diálogo con El Tribuno, el vicepresidente segundo de Gimnasia, Juan Carlos Ibire, dio a conocer su postura y la de toda la directiva. “Fue una discusión futbolística y punto. Para nosotros se termina ahí. No hubo piñas, no estaban ellos dos solos, estaban sus compañeros para calmarlos. Fue una discusión normal y lógica en un plantel de 30 jugadores donde se expresan las diferencias, o como en la casa o la oficina. Y todo por cuestiones futbolísticas. No tuvo importancia para nosotros y por esto no creo que valga la pena hablar con los jugadores”, fue la postura del dirigen, quien agregó:

“Quizás los jugadores están nerviosos por lo que se juegan, porque quieren ser titulares, porque no les salen las cosas, porque no saben si quedan dos partidos, cuatro, seis. Arraya viene atravesando un mal momento y él lo sabe. Cazula está recuperándose de una lesión que no le fue fácil, esas cosas suman. Conociendo lo temperamentales que son, hasta es normal que discutan. Y no fue en público, fue en su único ámbito de privacidad, que es el vestuario. Ojalá que esto termina siendo positivo”.

Por último, Ibire respaldó futbolísticamente a Arraya. “Tiene el crédito abierto, sabemos la jerarquía que tiene y él puede cambiar. Se acopló hace 30 días a un grupo que viene laburando hace siete meses”, dijo.

“Arraya no es mala persona, sabemos que siempre fue temperamental. Si hubiese hecho muchos goles no se estaría hablando de esto. Quizá está nervioso porque las cosas no le salen. Creemos en lo que aún puede dar”, redondeó el vice albo.