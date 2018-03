Villa Primavera asestó el primer golpe

Villa Primavera, con medio boleto en los bolsillos, en base del triunfo que logró frente a Sportivo El Carril por 1 a 0, quedó mejor posesionado de cara a la revancha para acceder a la ronda semifinal de los play-offs. Pero al ganador del partido de ida que se disputó en el estadio Padre Martearena ahora le quedan noventa minutos finales en el Valle de Lerma, donde deberá asegurar la clasificación a la siguiente instancia del torneo Federal C, por la región Norte.

El equipo capitalino fue un justo ganador frente a un adversario que se plantó sin muchas luces para generar juego. Como en el primer tiempo, Primavera tampoco puso en aprietos el arco defendido por Pedro Casimiro, el trámite resultó bastante aburrido. Solo algunas pelotas llovidas buscando la cabeza del Willy Puntano provocaron cierta alarma entre los defensores del conjunto vallisto, que trataba con el solitario Jesús Raposo de complicar a la última línea de enfrente.

Lo mejor, con la idea fija que tenía Primavera de quedarse con la victoria, se presentó en la segunda parte del encuentro. El DT Hugo Rivero buscó que alguien administre con acierto la posesión de la pelota, por lo que ordenó el ingreso de Damián Bensi, que le cambio la cara a su equipo.

Rodolfo Escalante se soltó más por izquierda. Fue un aluvión cada avance de Primavera, que una y otra vez quedó a las puertas del arco de Casimiro para convertir, pero la ejecución final rebotó en un par de veces en el travesaño.

Con Fabricio Reyes en la cancha, la gente visitante tuvo que mantener mayor concentración, sabiendo que el recién ingresado en la primera que encuentra la manda a guardar.

De tanto insistir el Willy Puntano vio que Reyes ingresaba por derecha y le puso en pase profundo y este último ante la duda de los rivales convirtió el gol que enloqueció a los hin chas.

Allí Primavera calmó el nerviosismo y buscó serenarse. En cambio el Sportivo El Carril, con lo poco que había mostrado y ante la soledad de Jesús Raposo no le alcanzaron las intenciones de llegar a generar situaciones de gol en el arco de Angel Pedroso.

En definitiva, quedó la sensación que Primavera está más cerca de pasar la llave; claro que en el desquite los rojos de El Carril tendrán una oportunidad única de demostrar por qué arribaron a esta instancia del campeonato y de borrar la pálida imagen que dejaron en el Martearena, cuando se esperaba más de ellos. Los 90 minutos que vienen son decisivos.

SINTESIS

Vª PRIMAVERA 1 EL CARRIL 0

A. Pedroso (6) P. Casimiro (6)

C. Garnica (5) J. Corvalán (5)

J. Mamaní (6) G. Aybar (5)

A. Reyes (6) A. Miranda (5)

D. Carbajal (5) J. Casimiro (5)

F. Sánchez (6) A. Gerónimo (4)

J. Pichotti (6) F. Andrada (6)

R. Chocobar (5) R. Lamas (4)

R. Escalante (5) M. Magno (5)

M. Puntano (5) J. Raposo (6)

F. Morales (5) R. Abdala (4)

DT: H. Rivero DT: J. Jaime

Gol ST: 31’ F. Reyes (VP).

Cambios ST: 9’ D. Bensi (7) por R. Chocobar (VP), 12’ R. García (4) por M. Magno (SC), 16’ F. Reyes (6) por F. Morales (VP), 30’ D. Baltazar por R. Abdala (SC), 37’ J, Lambertín por D. Carbajal (VP)

Jornada: Partido de ida (Cuartos de final)

Árbitro: Ramón Segovia (4)

Estadio: Padre Martearena

“Lo importante es que ganamos”

El DT de Villa Primavera, Hugo Rivero, destacó que “lo importante es que ganamos, por la mínima diferencia, y ahora vamos a hacerlo valer. No tuvimos la suerte de convertir más goles, dos en el travesaño y otras que erramos. Ahora queda la revancha, así que esperamos sacar al menos un empate, y con eso nos alcanza”.

El entrenador consideró: “Nosotros por lo menos queríamos un 2 a 0, para ir a jugar de visitante en un cancha chica que no está muy buen. Va a ser mucho más roce que fútbol, y los muchachos están preparados para ello. Tengo gente con experiencia y con muchas ganas de clasificar. No no vamos a ir a meter en nuestro arco”.

Sobre el ingreso de Fabricio Reyes, comentó: “Fue un esguince de rodilla que tenía. Estuvo con fisioterapia y me dijo que estaba para unos 30 minutos. Cuando el goleador está dulce hay que aprovecharlo. Ante era criticado porque no convertía. Había que esperarlo y está dando sus frutos.