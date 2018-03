Nuevas escuchas: "Yo no lo usé de forro", dijo Cristina sobre Lázaro Báez

Yo no lo usé de forro", disparó Cristina Kirchner sobre Lázaro Báez en una nueva escucha telefónica. Fue mientras dialogaba con el extitular de la AFI Oscar Parrilli, en la mañana del 3 de agosto de 2016. El día anterior, el dueño de Austral Construcciones, la constructora más beneficiada por el Kirchnerismo, había dado una entrevista desde la cárcel. Allí, Báez rompía el silencio indignado por su situación procesal; decía que sentía que "lo habían usado de forro".

Preguntada por Parrilli, la expresidenta, que estaba al tanto de las palabras del preso, dijo: "No lo usé de forro. Los que sí lo usaron fueron los de la Cámara de la Construcción que son unas mierdas". Los nuevos audios fueron difundidos por el Programa La Cornisa de América TV.

Tanto Parrilli como Cristina sostuvieron durante la conversación que las palabras de Báez la beneficiaban porque "la sacaba" de posibles casos de corrupción.

En otra escucha, la expresidenta se refiere a unos supuestos dichos de Báez sobre su persona: "Mientras ella se pinta las uñas, yo estoy preso". En los audios, Cristina sostiene que esa supuesta frase de Lázaro escuchada por varios agentes judiciales es mentira.

La transcripción de las escuchas

Escucha 1

P: Y lo de Baez, ¿viste lo de Baez?

C: ¿Sabés lo que pasa? Que los canas deben estar re calientes en serio porque en definitiva cuando hacen esas cosas, hoy le hacen la operación a mi custodia y mañana.

P: Mañana a cualquiera, claro (.) Y te comentaba lo de Lázaro Baéz, para mi gusto, estuvo muy bien

C: Me dijo lo mismo Aníbal Fernández, yo no lo leí, la verdad que no lo leí.

P: Bueno, pero sabés también en qué. Dice: yo con Cristina no me llevaba, no me daba bola. Te saca de juego.

C: Yo no me llevaba realmente con él, eso es verdad.

P: Bueno, pero lo que él dice, te saca de juego, entendes? Porque no puede decir, no me escuchaba, que se yo. Dice: "¿Cristina lo usó de forro? Sí, y la Cámara de la Cosntrucción también, todos me usaron de forro". Pero, ¿entendés?, pero te saca a vos

C: Yo no lo usé de forro

P: Vos no, ya lo sé. Pero él lo que dice

C: La Cámara Argentina de la Construcción sí, son unas mierda, pero total.

P: Sí, sí, ninguna duda. Y bueno, y después lo otro que dice: ¿por qué no dan a publicidad la auditoria que hicieron en vialidad?, yo lo gané todo por derecha

C: Ah, mira vos

P: ¿Por qué no dan a publicidad la auditoria?, dice. Si hicieron la auditoria, yo lo gané todo y la Cámara de la Construcción y los escracha a todo, ¿viste?

C: Por eso no quieren la comisión que yo quiero hacer

P: Claro, exactamente. Hay que seguir insistiendo en eso.

Escucha 2

C: Ahora la gestación económica, complicada Oscar

P: Si yo dije ahí ¿Viste? Las fábricas están cerrando que hay represión que la gente no tiene para pagar el aguinaldo. La gente de la clase media digo antes cambiaba el autito se iba de vacaciones, le hacia el cumpleaños de 15 a la hija hacia el casamiento arreglaba su casa. Que se olvide de todo eso. Y hay gente que no le alcanza la plata para la canasta mínima de alimentos. No, no presente también un escenario.

C: Si hay que hablar más de eso que de cualquier otra cosa

P: Hay que hablar de eso si. Ah y lo otro que dije también hoy que este Estados Unidos le había prometido a este gobierno, la embajada de Estados Unidos que si metía preso por narcotráfico este y por corrupción a la presidenta y a varios funcionarios Kirchnerista iban a venir las inversiones. Y obviamente las inversiones no van a venir pero están haciendo eso

C: qué bárbaro

P: Creo que estuve duro ¿viste? Me parece que estuve.

C: Está bien

P: Estuve duro

C: Está bien

P: Así lo que bueno si eh sentido varios, varios que me han dicho de la necesidad de tu presencia física en alguna actividad

C: Bueno

P: Eso para que lo tengamos presente. incluso de compañeros. Ah te contaba después de ahí de los de Assange me fui un ratito antes de ir al canal al Aula Magna de la Facultad de Derecho que presentaba un libro Mariano Recalde

C: Si

P: Estaba lleno, estaba lleno. Es decir la gente nuestra esta, tendremos algunos que nos habrá hecho daño que se yo alguna periferia pero la gente nuestra está muy firme

C: Si

P: Esta muy. Ah y lo otro que nos preguntaron me voy acordando y te voy largando cosas. Porque parece ser que Báez que dijo hoy "Mientras vos te pintabas la uñas él estaba preso"

C: No, no. Sabes que yo no creo que haya dicho

P: ¿Yo sabes lo que dije? Mire que Báez diga lo que quiera. Yo tengo total confianza en la presidenta y la presidenta está absolutamente tranquila de lo que ha hecho toda su vida así que no me molesta lo que diga Báez puede decir lo que quiera. Lo corte con eso digamos

C: Claro

P: Después me quisieron meter lo de De Vido. Le digo: "No espere De Vido no está condenado no espere a ver qué pasa"