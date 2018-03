Caprinos y ovinos: mucho por mejorar

La ganadería caprina en la provincia experimenta un estancamiento en general, aunque en algunos departamentos hubo un magro incremento en lo que respecta al stock de animales.

"Los indicadores productivos son muy bajos y, por lo general, responden a limitantes nutricionales y de manejo, y no así en cuanto a la genética", manifestó a El Tribuno Marcela Martínez, Ing. Agr. MSc. del Grupo de Trabajo de Producción Animal del Inta Salta, quien aclaró que la genética en sí no es un problema, pero está muy por debajo de las prioridades para el sector porque aún no se hacen bien los aspectos básicos".

En este sentido, Martínez destacó que "a pesar de seguir siendo el ganado criollo la base productiva, existen otras herramientas en las que trabajar para aumentar la eficiencia de los sistemas".

En cuanto a los ovinos, si bien en la escala de pequeños productores sigue estable el stock al igual la cantidad de explotaciones, "en los últimos años han emergido varios productores medianos a grandes que se han iniciado en la actividad de manera de diversificar sus unidades productivas y -en algunos casos- hacer productivas pequeñas extensiones de tierra por lo general asociadas al Valle de Lerma y la zona de Anta", indicó la profesional del Inta.

"La actividad, independientemente de la escala productiva, se basa en la producción de carne exclusivamente", dijo y comparó que "a diferencia de lo que ocurre en el sector caprino, la genética se encuentra presente en estas nuevas explotaciones. Sin embargo, aún se desconoce lo que refiere al manejo de la especie".

Presencia en todo el territorio

La actividad tanto caprina como ovina se encuentra distribuida en todo el territorio salteño: "Ambas especies se adaptan a regiones donde el ganado bovino no podría prosperar".

"De estas dos, la cabra es la que por su rusticidad prevalece en las zonas áridas", indicó Martínez y señaló que "la producción caprina puede ser identificada a gran escala en dos regiones de la provincia. Por un lado en los Valles Calchaquíes, con producción de leche y queso y con un subproducto de cabritos lechales. Mientras que la producción de carne se concentra tanto en la región chaqueña norte como sur, siendo el departamento Rivadavia el que presenta la mayor cantidad de cabezas en la provincia".

Martínez consideró que, para crecer, "se necesita pensar en estas actividades como en alternativas productivas, con la seriedad que se merece, con la formalización de todos los eslabones de la cadena. A su vez, es preciso trabajar para una ganadería inclusiva para los pequeños productores".

"Trazar políticas públicas y diseñar herramientas que puedan acompañar su realidad sin que pierdan sus orígenes pero que, al mismo tiempo, hagan de estas actividades una fuente de ingresos seguros y sus productos sean comercializados un precio justo resulta un gran desafío", consideró finalmente.