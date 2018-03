Una multitud marchó en Salta "por la vida" en el Día del Niño por Nacer

"Salta marcha unida por la vida", rezaba el cartel que encabezó ayer la movilización en el Día del Niño por Nacer. Fue llevado por niñas, niños y adolescentes y atravesaba casi el ancho de la avenida Belgrano, por lo que en gran parte del recorrido (por los separadores de carril) no logró leerse la frase completa.

Desde el Paseo Gemes hasta Belgrano y Mitre el tránsito de los vehículos estuvo cortado debido a la movida nacional en rechazo a la despenalización del aborto, convocada en el Monumento a Gemes, desde donde los participantes se movilizaron hasta la plaza 9 de Julio. En medio de la gente se observó a sacerdotes, monjas, representantes de la iglesia ortodoxa, entre otros religiosos. En la explanada del Cabildo histórico fue instalado un escenario para los oradores, que ante las miles de personas de todas las edades que se congregaron explicaron sus motivos para oponerse al aborto legal.

Con carteles alusivos al tema, con frases que iban desde el "No al aborto, hay que cuidar de las dos vidas", hasta "Él no te violó ni te abandonó, no lo condenes a muerte", una multitud mostró el descontento respecto de la decisión del presidente Mauricio Macri de abrir el debate en el Congreso sobre la despenalización del aborto, práctica que -en muchos casos- se realiza en la clandestinidad y que lleva a la muerte a muchas mujeres.

Gustavo Peretti, uno de los manifestantes que se cubría con una bandera celeste y blanca, expresó: "Estoy defendiendo la vida, la idea de que aquel que está en el vientre es un ser humano que está vivo. Plantean debates, pero nadie plantea esto puntualmente".

El joven le contó a El Tribuno que es padre de una niña y que junto con su esposa perdieron un embarazo por el que sufrieron mucho. Mencionó que en el sermón de ayer (por el Domingo de Ramos) se reflexionó sobre la actitud de Pilatos, quien se lavó las manos y entregó a Jesús y lo comparó en este caso con el niño por nacer y la madre.

Evangelina López levantaba su cartelito "Porque toda vida vale", frase que se repitió innumerables veces en la marcha. "Estoy acá para luchar que no se promueva la ley a favor del aborto, creemos en la importancia de la vida, es un don maravilloso que nos han regalado y debemos respetar".

La joven es maestra y llegó al monumento con su mamá, hermanos, sobrinos y correligionarios de la parroquia San Pedro Apóstol, en la zona oeste de la ciudad. Desde que se abrió el debate distintas encuestas masivas dieron a conocer que en el último tiempo se incrementó la cantidad de personas a favor del aborto. Sobre esto Evangelina dijo: "Es algo triste y muchos no logramos comprenderlo, como en mi caso, pero estoy segura de que se puede llegar a cambiar el pensamiento de esas personas".

“No es una praxis médica”

Desde el Comité de Bioética y la mesa directiva del Colegio de Médicos de Salta señalaron mediante una solicitada que “el aborto en cualquiera de las etapas del proceso de gestación no es una actividad médica, no es una práctica aceptada ni tolerada, sin acepción de personas ni de intereses económicos”.

En otra parte del escrito se sostiene que “el concebido es un nuevo individuo de la especia humana, con su identidad genética única, diversa del padre y de la madre. No se trata de un órgano ni de una modificación benigna o maligna del cuerpo de la madre. Se trata de un niño en las primeras etapas de su desarrollo, que necesita imprescindiblemente su lugar en el seno materno”. Remarcan que “no es una praxis médica” y que sería un retroceso en la calidad de vida.