Urgente reclamo de obras hídricas en El Naranjo

Con alrededor de 300 habitantes y casi 500 en épocas de vacaciones, la comuna vive inmersa en la problemática del faltante de agua para suministrar de manera eficiente a la pequeña localidad, ubicada a 18 kilómetros de Rosario de la Frontera, al costado de la ruta 34, que une a la Ciudad Termal con la capital salteña.

Un solo caño provee de agua para todos los usos; los vecinos piden la construcción de un calicanto y la limpieza de la acequia, la cual se encuentra al costado del río, para poder abastecer de agua a los animales y servir como riego. Además piden un recambio de filtros, ya que los mismos fueron instalados en el año 1935, y por su nivel de antigedad no estarían filtrando de manera correcta, según los habitantes de la zona. "A partir de agosto hasta febrero es cuando más sentimos la falta de agua. Necesitamos una obra nueva, si bien desde el municipio nos hacen el mantenimiento de limpieza y algunos otros servicios, esto no es suficiente" afirmó Juan Carlos Fernández, uno de los lugareños. "El año pasado estuvo por acá el anterior secretario de Obras Públicas, el ingeniero Flores, acompañado por el ingeniero Pérez, de Obras Públicas de la provincia, hicieron los planos, cálculos, etc, pero debido a su renuncia quedó todo en la nada", manifestaron los vecinos.

La fuente de aprovisionamiento principal es el río Naranjo, el que se origina en la zona alta del oeste, a partir de vertientes y arroyos, motivo por el cual es uno de los afluentes principales del río Rosario, que a 13 kilómetros al este adopta el nombre de río Horcones. Cabe destacar que el Naranjo provee arena y ripio en gran cantidad.

El Tribuno estuvo en el lugar, donde pudo dialogar con algunos integrantes del centro vecinal. "Es una problemática que nos afecta a todos. Había días en que la escuela no tenía agua y funcionaba así. Es más; hubo veces que salía el agua de la canilla con gusanos", manifestó Ana Borda, miembro del centro. Respecto a esta cuestión, también se contactó con el Secretario de Obras Públicas, Fermín Fernández, quien negó de manera contundente estas afirmaciones. "Esto no es cierto, de ninguna manera, jamás hemos tenido quejas de algo así, personalmente vivo también en la zona, ya que desde chico me crie ahí y nunca tuvimos un caso de intoxicación ni nada parecido. Para decir que el agua está contaminada primero hay que hacer los estudios correspondientes y recién afirmar algo así", manifestó Fernández.

Por otro lado, respecto a quienes son los encargados del funcionamiento correcto de la escuela pública, el secretario afirmó que no es un área que le compete al orden municipal, sino al Ministerio de Educación de la Provincia, quienes tienen que dar una solución, para que los alumnos no sigan pasando estos inconvenientes. "Es insalubre dar clases así" manifestaron los vecinos.

Palabras cruzadas

Por un lado, vecinos afirmaron a El Tribuno que las respuestas vinieron de parte del anterior secretario, Flores, quien se presentó con Pérez en la villa, y en aquella ocasión les afirmaron que "colocarían filtros y los calicantos necesarios, ya que el que está puesto no alcanza para toda la población, no da abasto y Olmedo (padre) nos iba a regalar los materiales para hacer la obra. La Municipalidad solo se encargaría de la mano de obra, mientras tanto al renunciar el señor Flores, luego vino el nuevo secretario junto al mismo ingeniero (Perez) diciéndonos que solo había que cambiar un caño, cuando acá estuvo el especialista y nos dijo otra cosa. Cómo puede ser que hasta hace dos o tres semanas vino el mismo ingeniero y nos dijo todo lo que había que hacer, y ahora el señor Fernández nos dice que solo hay que cambiar un caño. Mientras tanto nosotros seguimos bebiendo agua sucia. En verano nos quedamos siempre sin agua, y lo peor es que hace años venimos con estos mismos problemas" expresaron Mariana Frías, Ana Borda y Raúl Cabral. Años atrás, en la intendencia de Morales, los mismos vecinos improvisaron de manera rústica un filtro colocado con piedras". Cabral también expresó que "ahora es momento de trabajar, ya que cesaron las lluvias". Respecto al monto de la obra, vecinos estiman $120.000 cada filtro. "Sería ideal que colocasen dos o tres filtros y hagan el calicanto como corresponde, para estar tranquilos por lo menos 50 años más".

El pasado y el futuro de la región

El Naranjo estuvo habitado en épocas inmemoriales (antes de Cristo) por tribus nativas que pertenecían a la Civilización Candelaria (entre el 500 AC y el 1000 DC). Luego vinieron otras tribus (diaguitas: tonocotes y lules) y posteriormente entraron los incas y los conquistadores, con muy pocos años de diferencia.

Los jesuitas estuvieron en El Naranjo instalaron molinos harineros y aserraderos donde hicieron trabajar al nativo.

En cuanto a la denominación El Naranjo, se debe a las quintas frutales que instalaron los jesuitas. Allí se cultivaban naranjas, dado que el clima es similar al de Metan Viejo, donde la cosecha de cítricos es característica.

Con miras al futuro

El pintoresco valle es caracterizado por su densa vegetación, rodeado de monumentales cerros que dividen a Rosario de la Frontera con Guachipas.

Su flora es muy variada y resaltan especies como tipa, jacarandá, pacará, algarrobos, tusca, cebil, bejuco, churqui, quebracho, guayacán, ceibo, álamo, sauce, entre los más importantes. En cuanto a su fauna, se destacan las vizcachas, culebras, liebres, caranchos, perdices, pava del monte, corzuela, charata, tucán, perdiz, hornero, calandria, loro, gorrión, cardenal y víboras.

Los integrantes de la villa apuestan a hacer de El Naranjo una zona turística, pero para ello lo principal es el abastecimiento de agua, “si no se resuelve esta situación, dentro de 4 años no sé cómo estaremos”, advierten los vecinos.