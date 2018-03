San Antonio fue eficaz y dio un gran paso en Jujuy

La villa pisó fuerte en Jujuy, donde consiguió un triunfazo por 2 a 0 frente a Monterrico San Vicente, para quedar mejor parado de cara a la revancha que se jugará la próxima semana en el Martearena.

San Antonio mostró carácter y buen fútbol en una cancha complicada frente a un rival que se vio sorprendido por los dos goles que convirtieron Matías Vicedo y Emmanuel Cáceres, para el elenco dirigido por Martín Martos.

En el inicio del encuentro, el azulgrana y el tabacalero luchaban más de lo que jugaban, aunque Monterrico manejó un poco más la pelota, pero sin convicción. Y en el mejor momento del elenco jujeño, la villa castigó. A cuatro minutos del final de la primera etapa, en un contragolpe letal, Vicedo se fue por izquierda hasta el fondo y mandó un remate rasante que se introdujo entre el palo derecho y el arquero Cano, para el 1 a 0 a favor de San Antonio. Monterrico trató de igualar en los últimos instantes de ese primer capitulo, pero el remate de Genovese se fue besando el travesaño del arco defendido por Mauricio Pegini.

El complemento fue un espejo de lo que ocurrió en el primer tiempo. El local trató de llegar al empate, pero con más amor propio que con fútbol. El azulgrana esperó de contra, aunque también generó situaciones cuando Leonardo Silveira se propuso comandar al equipo. Martín Chiaraviglio estuvo cerca de aumentar diferencias para San Antonio, pero su remate pasó apenas desviado.

En la contra, Rivero casi logra el empate para Monterrico, pero Pegini se mostró seguro, como en toda la tarde. El nerviosismo se adueñó del local y en su afán por conseguir el empate dejó espacios en el fondo que fueron bien aprovechados por la villa. Cuando se jugaba el cuarto minuto de adición, Emmanuel Cáceres se escapó por izquierda y, al ingresar al vértice del área grande, con un tiro rasante, liquidó el pleito al conquistar el segundo para el elenco conducido por Martín Martos.

Una victoria que vale oro para San Antonio en estos cuartos de final de ida del Federal C. Si bien es una ventaja considerable a favor de la villa, en la revancha no se tendrá que confiar frente a un Monterrico que vendrá jugado a buscar levantar esos dos goles en contra. Lo cierto es que la ilusión al hincha de San Antonio no se la quita nadie.

La síntesis:

MONTERRICO 2 - S. ANTONIO 0

Cano - Pegini

Nina - Luna

Aramayo - Velázquez

Genovese - Girón

Ovejero - Villarreal

L. Alfaro - Chiaraviglio

Galarza - Campos

Rivero - Rojas

Pizzicanella - Silveira

Leiva - Cáceres

A. Alfaro - Vicedo

DT: R. Cardozo - DT: M. Martos



Goles: PT: 41’ Vicedo (SA). ST: 49’ Cáceres (SA).

Cambios: ST: 7’ Issa por Pizzicanela (M), 20’ De Pauli por Rojas (SA), 31’ Aucachi por Nina (M) y Perillo por Vicedo (SA), 42’ Velázquez por Leiva (M), 48’ Navarro por Silveira (SA).

Jornada: 4º final - Ida

Estadio: Antonio Berruezo

Árbitro: Emilio Chocobar