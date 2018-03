Mirá el dinero que se llevó cada diputado por canje de pasajes durante 2017

Un informe publicado por Infobae dio cuenta del dinero que cada legislador canejó por efectivo durante 2017. El polémico sistema permite obtener un sobresueldo de hasta un 45%. Elisa Carrió, por ejemplo no utilizó ninguno de los tickets aéreos y terrestres que la Cámara le entregó, pero sí hizo los trámites cada mes para canjearlos por cash. Así, se llevó un sobresueldo mensual de $19.300 durante los primeros 6 meses del año y de $40.000 durante la segunda mitad de 2017, cuando una resolución de Emilio Monzó duplicó el valor de canje de los pasajes. En total, la líder de la Coalición Cívica percibió $355.800 pesos por los pasajes que no usó a lo largo del año. Nilda Garré quedó apenas un escalón detrás, porque en octubre utilizó dos pasajes de avión de la cuponera oficial y canjeó todos los demás para hacerse de un total de $353.100.

En lo que respecta a los legisladores salteños Evita Isa encabaeza el ránking con 208.065 pesos seguido por Guillermo Durand Cornejo con 182.190 pesos. Mientras que Pablo López del (PO) fue el único funcionario salteño que no canjeo los pasajes por dierno

Evita Isa (PJ) $208.065

Guillermo Durand Cornejo (Cambiemos) $185.965

Javier David (PJ) $182.190

Miguel Nanni (Unión Cívica Radical) $155.200

Pablo Kosiner (PJ) $41.000

Sergio Leavy (PV) $21.300

Andrés Zottos (PRS) $17.900

Martín Grande (Cambiemos) $17.350

Alfredo Olmedo (SST) $885

Pablo López (Partido Obrero) $0



Estos números salieron a la luz después de tres años de silencio en los que la Cámara baja no respondió los pedidos de acceso a la información pública que presentó Infobae junto a otros medios y diferentes ONG. Finalmente una de ellas, Directorio Legislativo, recibió hace pocos días el detalle oficial de los pasajes canjeados por los diputados durante los años 2015, 2016 y 2017, cuyas datos más relevantes se publican aquí en exclusiva.

Aquí no hay delito alguno, detalla Infobae, pero el festival de pasajes del Congreso argentino es único en el mundo. El sistema, fruto de un trabajo mancomunado de las principales fuerzas políticas que se fue perfeccionando desde el retorno de la democracia, funciona así: todos los senadores, diputados y otros funcionarios como secretarios y prosecretarios de ambas cámaras y de los bloques, reciben cada mes, haya o no sesiones, 20 pasajes de avión y 20 de ómnibus para viajar a cualquier lugar del país. No hay control alguno sobre su uso: los legisladores pueden utilizarlos para trasladarse por trabajo o para irse de vacaciones. Tampoco están obligados a usarlos ellos mismos. Se los pueden obsequiar a un asesor (en el mejor de los casos), un famiiar, un amigo o a alguien que termine revendiéndolos (como ha ocurrido). Pero en esta kermese parlamentaria, el premio sale o sale porque pasaje que no se utiliza puede canjearse por dinero en efectivo con un simple trámite ante la Secretaría Administrativa.