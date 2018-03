"En un 70 u 80% tenemos claro quienes van a ir al Mundial”

Jorge Sampaoli, entrenador de la Selección argentina, reiteró este lunes que tiene entre un 70 y 80 % de la lista de jugadores que irán al Mundial definida.

“Venimos jugando con nombres que no están en esta fecha, pero pueden ser evaluados comparativamente con los que están acá. En esa evaluación hay un 70 u 80 % ya avanzada, pero quedará supeditada a una lesión o a un presente futbolístico. Es aventurado decir el porcentaje, en un 70 - 80% tenemos claros quienes van a ir al Mundial”, afirmó.

En la conferencia de prensa que brindó en Madrid previo al amistoso ante España, el entrenador argentino aclaró “la lista parece mucha pero no lo es tanto, de cara a un Mundial”.

Asimismo, aclaró que “aquellos jugadores que no están acá no significa que no van a ser evaluados para conformar la lista para el Mundial”.

En cuanto al equipo ideal que le gustaría tener de cara a la competencia, Sampaoli indicó que “hay un bosquejo de algunos nombres que fueron repetidos en la formación que tienen un condicionante favorable antes que otros”.