El poema de Esteban Bullrich para oponerse al aborto

Para reafirmar su postura en contra del aborto, el senador por Cambiemos, Esteban Bullrich, compartió en su página de Facebook una poesía titulada “Yo te amo mamá (como nadie lo hará)”, acompañada por la imagen de un feto, informa Perfil.

De esta manera el legislador vuelve a reafirmar su oposición al proyecto que propone despenalizar y legalizar esta práctica, y que comenzará a debatirse el próximo 10 de abril en la Cámara de Diputados.

En distintas declaraciones, Bullrich fijo su posición sobre este controvertido tema: "¿Es ese embrión un argentino con derechos o no es un argentino con derechos?", se preguntó Bullrich al opinar sobre la despenalización del aborto. "Hoy la ley dice que sí y que no hay suficiente información para probar lo contrario y creo que en la duda tenemos que defender la vida", completó.



"Mi opinión es que al haber un tejido genético diferente al de la madre en el embrión, formado por dos códigos genéticos que son los del padre y la madre, ahí hay vida. No se interrumpe sino que se termina una vida", concluyó.



Aquí, el poema textual que Bullrich subió a la red social:



YO TE AMO MAMÁ (COMO NADIE LO HARÁ)



Indefensos silencios que callan,



adentro del castillo hecho panza.



Vulnerables ojitos que no ven,



la tormenta que le aproximan a su piel.



Sonrisa muda de alegría,



pese a sentir que en breve se le irá su vida.



Manito tibia llena de amor,



que no se abrirá al sol y con dolor.



Mejillas suaves hechas para besar,



no conocerán los labios de su mamá.



Esperará con tristeza su muerte,



sin entender porque le corre esa suerte.



Tanto amor y deseos de abrazar,



serán mutilados y en sangre se ahogarán.



Te amo mami no me dejes,



es mi amor el que quiero que te llene.



Quiero beber de tu pecho la vida



y no entiendo quien te dice que no es mía.



Te amo, te necesito, yo te adoro,



y me entregan a la muerte aunque lloro.



Quiero que sepas que soy tu hijo,



ese mismo, que sin saberlo, tu corazón bendijo.



Ámame, abrázame, ya me muero,



y mi vida se la llevan sin un duelo.



Mi mamá no me mimará,



aunque yo la amaré en su eternidad.



Te amo mami aunque no me veas,



mi vida seguirá con la tuya aunque no creas.



Te amo mamá. Tu hijito por siempre.