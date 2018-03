Martín Martos: “Todavía no clasificamos”

La villa ganó un gran partido el domingo en tierras jujeñas, donde se impuso 2 a 0 a Monterrico San Vicente, para quedar cerca de las semifinales del Federal C y seguir soñando con el ansiado ascenso.

El técnico de San Antonio, Martín Martos, remarcó que el equipo tiene que mantener la cautela pese a la diferencia de dos goles.

“Si bien es un buen resultado la diferencia de dos goles, aún faltan noventa minutos. Más allá de lo futbolístico, estamos bien en lo psicológico para no subestimar al rival ni relajarnos, el 2 a 0 es el peor resultado y lo sabemos”, sostuvo el entrenador, quien de todas maneras subrayó el trabajo de su equipo frente a Monterrico: “Resalto lo que fuimos a buscar, traernos algo de Jujuy. Los jugadores entendieron bien el mensaje, estuvimos bien ordenados, tuvimos algunas desatenciones pero no nos desesperamos. El árbitro nos llevo a impacientarnos pero tuvimos calma, orden y comunicación”.

Para Martos el partido de vuelta será complicado, porque se medirán con un rival que está obligado a dar el batacazo en Salta para seguir en carrera.

“Son partidos de ciento ochenta minutos y si te levantás bien lo ganás. En el partido de ida estuvimos a la altura, pero tenemos que saber que todavía no estamos clasificados, serán durísimos los próximos noventa minutos”.

Durante la etapa clasificatoria San Antonio fue de menor a mayor y para el técnico es fundamental encontrar la regularidad en esta clase de partidos.

“Siempre intentamos jugar, ahora nos tocó un terreno que no era el apropiado pero igual intentamos siempre jugar con la pelota sobre el piso. Cuando uno propone también podés sufrir las consecuencias, pero sé que mis jugadores dan todo en cada partido para lograr el objetivo”.

Por último, para Martos la ilusión por el ascenso está intacta y dentro del campo de juego está agradecido por contar con jugadores que ya tienen su trayectoria en el fútbol.

“Los jugadores que tengo son demasiados maduros, sería un error pensar que ya estamos clasificados, tenemos que trabajarlo de la misma manera o mejor. Va a ser duro, confío plenamente en este plantel, cada uno aporta lo suyo, tirando todos para el mismo lado no me caben dudas que los frutos vendrán solos”.

El plantel entrenará esta tarde en el predio de Vial 5 y el único jugador con molestias es Leonardo Silveira.