Empezó la depuración en Juventud Antoniana

Comenzó el operativo “limpieza” en Juventud Antoniana, con el plantel que recientemente quedó eliminado en el torneo Federal A y sin posibilidades de pelear por los dos ascensos de categoría.

Al finalizar la reuniones que se vienen manteniendo con respecto a los jugadores que no seguirán en el club de la Lerma, se anunció que en una primera nómina figuran el arquero Fernando Tantoni, el defensor Agustín Bellone y los mediocampistas Lucas Espíndola, Lucas Acosta y Carlos Medina. Son los nombres que no serán tenidos en cuenta cuando el resto del plantel sea convocados para iniciar los preparativos en vistas al partido por la Copa Argentina que el santo disputará frente a Rosario Central. Precisamente en torno a esta presentación de Juventud corrió la versión que este compromiso se llevaría a cabo en la cancha de Unión de Santa Fe.

Como ya se pusieron en marcha los preparativos del plantel que competirá en el torneo Anual, que organiza la Liga Salteña de Fútbol, los juveniles que formaron parte del plantel que compitió en el Federal A se pusieron a las órdenes del DT Víctor Flores para mantener el ritmo de competencia. Son 9 jugadores que estuvieron en el grupo de trabajo que comandó el técnico Gustavo Módica en el Federal A y la mayoría ya tuvo su bautismo de fuego, por lo que además para emprender este proceso se analiza la convocatoria de algunos otros valores, quienes asoman como una nueva camada, para continuar con la idea de dar cabida a los valores propios del club que puso en marcha el club antoniano.

Asimismo, con el fin de no perder el trajín de preparación, el colombiano Javier Angulo junto al “Beto” Claudio Acosta también se sumaron a entrenar con la primera local.

Por lo pronto, el partido con el canalla rosarino no tiene fecha, pero se presume que se sabrá en los próximos días.

El tema Pave

Otro punto que en el club antoniano generó atención es la recuperación del arquero Diego Pave, quien por una lesión, en una de sus rodillas, no pudo jugar los últimos partidos por el Federal A. Para avanzar con respecto este tema sobre Pave, se espera los resul