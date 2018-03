Harán audiometrías sin turnos en el San Bernardo

En el marco del Día Nacional de la Audición, que se conmemora mañana, el Servicio de Fonoaudiología del hospital San Bernardo atenderá a pacientes de entre 15 y 60 años de edad que requieran estudios de medición de la capacidad auditiva.

Las audiometrías se realizarán hoy y mañana, en el horario de 8 a 12, sin necesidad de solicitar turno, en forma gratuita y por demanda espontánea.

En los casos que correspondan se derivará a los pacientes a interconsulta con profesionales de la otorrinolaringología.

La campaña tiene como objetivo concientizar a la población sobre la importancia de prevenir trastornos auditivos y efectuarse controles periódicos que permitan detectar tempranamente algún problema de audición para su tratamiento.

La persona con capacidad auditiva disminuida está expuesta al aislamiento social y a dificultades para relacionarse con su entorno próximo si no se toman medidas adecuadas y oportunas para solucionar el problema. De allí que el diagnóstico precoz a través de una audiometría reviste gran importancia.

La audiometría es una prueba que permite determinar la capacidad de una persona para escuchar sonidos, posibilitando la detección de posibles hipoacusias. Este tipo de pruebas permite determinar las dificultades congénitas o secuelas en la capacidad auditiva, que constituyen un grave problema de salud que ha ido en aumento en los últimos años.

El 28 de marzo es el Día Nacional de la Audición, en conmemoración de la primera cirugía auditiva realizada en nuestro país, a cargo del médico argentino Juan Manuel Tato, en el año 1933.

Materno

El móvil del Centro Regional de Hemoterapia estará hoy en la entrada principal del hospital Público Materno Infantil (Sarmiento 1301) para realizar una colecta de sangre de cualquier grupo y factor.

Las donaciones se reciben desde las 8 hasta las 13.30 y los voluntarios deberán tener entre 18 y 65 años, con un peso mínimo de 50 kilos, que se encuentren en buen estado de salud general y sin antecedentes de enfermedades cardíacas.

También los que no posean patologías pulmonares, hepáticas, infecciosas, oncológicas u otras que supongan riesgos para el receptor. Asimismo, no haberse realizado una cirugía ni tatuaje en los últimos 12 me ses.