Primer caso de meningitis en una escuela de Güemes

Un alumno de la escuela “Clara Gutiez” de la ciudad de General Güemes, que se encuentra internado en el hospital Materno Infantil de la ciudad de Salta, fue diagnosticado con meningitis, que se presume de tipo viral, aunque esto aún no fue confirmado por las autoridades de Salud.

El niño mostró síntomas febriles y un malestar general durante la jornada de clases del pasado viernes. Los padres procedieron a retirar al alumno de la escuela para una atención médica en el hospital Joaquín Castellanos.



Debido a la sintomatología puesta de manifiesto por el niño, la que era compatible con meningitis, fue trasladado al hospital Materno Infantil, y allí se corroboró la enfermedad, siendo las autoridades de la escuela notificadas de esta situación.

Sin clases hasta el 3

Este lunes 26 se hizo presente en la escuela Gutiez la supervisora María Elena Guyen, para acompañar a los directivos de la escuela durante la reunión con los padres de los alumnos. “Yo soy madre y abuela, por lo que entiendo la preocupación que esta situación genera en los papás”, expresó la funcionaria. “Lo que hicimos en la mañana de hoy fue informarles sobre lo ocurrido y poner a consideración de cada uno de ellos la permanencia de sus hijos en la escuela, el dictado de clases estaba garantizado para quienes hubiesen optado por quedarse, sin embargo, los papás tomaron la decisión de retirarlos del establecimiento educativo”, informó la supervisora.

Con respecto a cómo se diagramó el resto de la semana dijo: “Mañana habrá jornada docente, donde vamos a profundizar los conocimientos sobre la meningitis y sus síntomas. El miércoles habrá una fumigación de la escuela, para tranquilidad de los padres, por lo que los alumnos regresarán a las aulas la semana que viene”.

Los padres recibieron de manos de los docentes un instructivo con todo lo necesario para reconocer los síntomas de la enfermedad.

Hospital en alerta

El doctor David Montiel, jefe de Epidemiología del hospital Castellanos, informó que el nosocomio se encuentra en estado de alerta, dando prioridad de atención a quienes presenten sintomatología compatible con meningitis. “El chico fue asistido el día viernes y frente a los síntomas que presentaba fue derivado al hospital de Salta. Allí se confirmó meningitis. El niño está bien, pero aún no nos confirmaron de qué tipo es”. Sobre las acciones a seguir desde el hospital, expresó que “vamos a realizar acciones preventivas, estamos diagramando visitas a las escuelas. Desde el hospital consideramos que no es necesaria la suspención de clases, pero sabemos sobre la preocupación de los padres. Es muy importante revisar el carné de vacunas y si mostraron síntomas, porque puede que no hayan desarrollado la enfermedad”.