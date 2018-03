Solo la educación nos hará libres

El ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, y el delegado permanente argentino ante el organismo, Rodolfo Terragno, encabezaron el 14 de marzo, en París, la mesa inaugural del Seminario "Historias de éxito: el porqué de la extraordinaria performance educativa en los países que lideran todos los rankings".

"La riqueza de las naciones es la educación", aseveró Finocchiaro, citando a Adam Smith, en su presentación. Nada más importante y oportuno ya que en la agenda del próximo G-20, que preside Argentina, la educación ocupa un lugar de privilegio, a la par y por encima de las urgencias económicas. En el encuentro expusieron ministros y especialistas de Finlandia, Shanghái, Corea, Japón, Estonia, Singapur y la OCDE.

En la apertura del seminario, Finocchiaro señaló: "Tenemos que compartir buenas prácticas y experiencias que nos hayan servido para mejorar la educación en nuestros países. Observarlas con humildad, no para copiarlas literalmente, sino para ver si alguna de ellas puede adaptarse a nuestra realidad concreta". "Sostenemos la relevancia estratégica que la educación tiene para poder cumplir con la agenda de desarrollo sostenible en su conjunto. Para lograr estos objetivos necesitamos que los estados retomen el diseño y la implementación de las políticas educativas. El objetivo de la Unesco, designado "ODS4", apunta a "garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. La educación es la base para mejorar nuestra vida y el desarrollo sostenible". Por tanto, el acceso a una educación de calidad ha de ser universal, y esa es la clave para poder cumplir con los restantes objetivos de desarrollo sustentable. "Este objetivo debe estar en el corazón de la agenda global", subrayó el ministro argentino.

Un abismo separa a las "potencias educativas", que lograron niveles de excelencia admirables en los últimos sesenta años, de la realidad de la enseñanza en la Argentina y en varios países de América Latina, que enfrentan el gran desafío de mejorar sus métodos y sistemas.

En la Unesco, los expertos coincidieron en que los métodos y planes de educación no deben trasplantarse, pero son muy útiles como referencias a la hora de tomar decisiones de cambio, el gran desafío es adaptarlos teniendo en cuenta cada país, su idiosincrasia, los aspectos culturales, sociales, históricos, el contexto político y geográfico.

Los testimonios son ilustrativos. El Instituto Nacional de Educación de Singapur respondió a preguntas simples y decisivas: ¿Cómo logran resultados tan exitosos con sus estudiantes? ¿Ello no representa extrema presión para los alumnos?

En Singapur, la educación va más allá de las fronteras de la escuela y está vinculada directamente con la posición global en la sociedad, los resultados escolares tienen consecuencias de peso en lo personal, cultural y laboral para el futuro en la sociedad en su conjunto, de allí las fuertes exigencias tanto de profesores como de los alumnos.

El Estado en su presupuesto asigna prioridad a la defensa del país y, casi en la misma jerarquía, a la educación. Consideran que el único y mejor "recurso natural" que tienen son las personas, por eso invierten tanto en su formación. Insisten en que hay que aprender "a vivir en sociedad, a trabajar en equipo, a colaborar entre todos", pero la educación excede a los meros programas de enseñanza: también incluye hábitos colectivos como cuidar la limpieza de las ciudades y el medio ambiente.

Si bien es cierto que los métodos de experimentación y la incorporación de la tecnología plantean un alto costo, hay muchos recursos y métodos, especialmente para matemáticas y ciencias, que se encuentran en versión electrónica, por lo que los estudiantes pueden aprender con programas virtuales. Complementan de alguna manera la enseñanza real con la virtual. Incluso hay páginas gratuitas en la web para todos aquellos que puedan o quieran usarlas.

Ante el dilema “libros vs. tecnologías”, son rotundos: hay que buscar el justo equilibrio. No se puede ignorar la tendencia a las nuevas tecnologías, pero tampoco descuidar métodos de contacto profesor/alumno.

Los estados invierten mucho presupuesto en educación; ese esfuerzo deberá volver a la sociedad, de allí la importancia de una cultura del respeto mutuo, el trabajo en equipo y no solo individual, el intercambio de ideas, el compartir experiencias desde muy pequeños.

Japón hizo alusión al libro “The Learning Gap”, donde se trata el fracaso de las escuelas en EEUU comparado con el éxito en su país y en China. Japón cuenta con una larga experiencia en la enseñanza dedicada a las ciencias y la tecnología, en ese sentido encontró un perfecto equilibrio entre la observación y la experimentación, trabajando en grupos o individualmente, con hipótesis, verificación y demostración y fomentan el razonamiento lógico y la creatividad desde la más temprana edad, este modelo funciona muy bien en ese país.

Está claro que existen distintos métodos y sistemas; todo depende de lo que se quiera transmitir y hay que adaptarse en función a ello. En Estonia (país báltico, 1.400.000 habitantes, ex URSS) y Finlandia, la enseñanza es pública, cada escuela prepara sus propios programas teniendo en cuenta los recursos humanos y la manera de aprovecharlos al máximo. Desde hace tiempo vienen actualizando los métodos en función de la motivación de los estudiantes.

Por eso, estos países cambiaron el enfoque de la enseñanza y los establecimientos se prepararon, entre otras cosas, para dar las clases fuera de las aulas en contacto con la naturaleza. El método de enseñanza no consiste en obtener un resultado o una respuesta inmediata: “lo importante es entender qué queremos obtener y analizar cómo llegar, tratan fundamentalmente de enseñar a reflexionar”.

Variables esenciales

Entre los estudios de la OCDE se encuentra la relación tiempo vs. calidad de enseñanza; la respuesta no es sencilla y todo depende de lo que queremos transmitir y de la política de enseñanza que cada Estado decide para sus alumnos.

El dilema se presenta ante los cambios en la sociedad, los tecnológicos, en las economías del mundo se deben agregar nuevos ítems a los programas educativos, tales como desarrollo sostenible, medio ambiente, informática, para preparar a los niños a las nuevas exigencias laborales y carreras universitarias. Pero para encontrar un equilibrio hay que seleccionar cuidadosamente contenidos y programas. Una tarea nada fácil.

El ministro Finocchiaro destacó que no hay que “trasladar modelos”, pero sí estudiarlos como referencias. “Las ciudades y los países son diferentes, pero solo aquellos que avanzan y se fortalecen son los que invierten en esfuerzos económicos y humanos en educación. Todavía hay grandes brechas y desigualdades entre unos y otros perjudiciales para todos”.

“Los argentinos, durante mucho tiempo, fuimos muy soberbios y es hora de aprender a mejorar y avanzar con humildad. Argentina ha puesto en marcha una reforma educativa que permita a todos el acceso a la educación, concluyó el ministro argentino.

“La educación universal e inclusiva es el instrumento para el desarrollo de los pueblos y para que los hombres sean más libres”.

.





Todos coincidieron en que se trata de adaptar los planes de estudio a los países y los presupuestos que estos destinan en cada caso. Se debe evaluar permanentemente los modelos educativos para saber si hay fallas, cuáles y saber corregirlas inmediatamente si es necesario y para adaptarlos a los cambios a los que se enfrenta el mundo de hoy.

Los métodos educativos incluyen y fomentan también valores sociales, preparan especialmente a los docentes y alumnos a la cultura de la solidaridad. Los profesores cuentan con capacitación y formación permanente, para que sean capaces de asimilar y a la vez poder transmitir el contenido de los nuevos programas y temáticas, los desafíos son enormes, como el respeto al medio ambiente, las nuevas exigencias tecnológicas que progresivamente forman parte del mundo de hoy. Los educadores deben "aprender a enseñar" y para ello cuentan con el gran apoyo del estado. Si frente a una reforma no logran obtener los resultados esperados o implementar con éxito los cambios, buscan una solución alternativa. Los expertos destacaron que sus países fomentan el diálogo e intercambio de experiencias entre los profesores y entre profesores y alumnos.

Es interesante comprobar que estos países que invierten en alta gama de tecnología y equipamientos en la enseñanza destacan a la vez que el profesor es irremplazable. Los capacitan para estimular el razonamiento y aumentar la motivación del alumno, y los examinan permanentemente. Corea va más allá, adapta el salario en función de los resultados obtenidos.