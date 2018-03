La Pampa se baja del pacto fiscal

La provincia de La Pampa decidió bajarse del pacto fiscal y se suma a San Luis como los únicos dos distritos afuera del entendimiento con el Gobierno nacional.

Fuentes del gobierno de Verna, según publicó El Cronista, explicaron que están redactando un informe en donde fundamentan las razones de la renuncia de la provincia que, hasta ahora, no había ratificado el Consenso Fiscal vía su Legislatura.

"El gobernador había adelantado que si Nación incumplía respecto de los fondos que debía girar se iba a bajar, y como Nación incumplió La Pampa se va", explicó la fuente provincial.

Con esta medida, la provincia no sólo profundiza su enfrentamiento con la Casa Rosada, que había tenido su ultima pelea con la disputa por el río Atuel con Mendoza que el presidente Macri laudó a favor de la provincia de Cornejo, sino que significa que La Pampa continuará con sus juicios contra el Estado nacional en la Corte Suprema y que no necesitará armonizar ni bajar los impuestos.

La contracara es que dejará de recibir $ 465 millones del Fondo Sojero y los $ 110 millones vía bonos por el fin del Fondo del Conurbano.