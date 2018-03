Paola Barrientos respondió a la polémica por su salida de una popular publicidad

Paola Barrientos era una reconocida actriz del circuito off hace 9 años, cuando se lanzó la primera de las publicidades que la tenía como protagonista. En ella interpretaba a Claudia, una mujer con una compulsión por las compras que siempre se escudaba en los descuentos y las ofertas que le brindaba su banco para justificarse frente a su marido, Marcos (Gonzalo Suárez), un hombre de carácter mucho más cercano a la avaricia.

El spot fue un éxito inmediato, en gran parte gracias a la química de la pareja, los guiones efectivos y la dirección de un especialista en comedias como es Juan Taratuto. Los personajes se volvieron sumamente reconocibles y ambos actores no demoraron en ser convocados para trabajar en televisión; en el caso de Barrientos, primero pasó por Contra las cuerdas, luego interpretó a la psicóloga Vicky Lauría en la popular tira de Telefé Graduados, y llegó a convertirse en la protagonista de una tira: Viudas e hijas del rock and roll.

Año tras año, Claudia y Marcos encarnaron situaciones propias de cualquier pareja, aunque siempre en clave de humor: se casaron, se separaron, fueron padres, se tomaron vacaciones... Pero en el último spot que comenzó a emitirse hace unos días, la actriz fue reemplazada a través de un giro argumental: tras ser notificado de que su mujer sufrió un accidente, él corre hasta la clínica para descubrir que el rostro de ella ya no es el mismo. “Se cayó un contrato de marketing”, es la respuesta que recibe Marcos por parte del médico. “Pero los beneficios del banco siguen igual”.

El cambio

Rápidamente, las redes sociales dieron cuenta del repentino cambio. En la mayoría de los casos, los usuarios se lamentaron por la salida de Barrientos, aunque también hubo quienes creyeron ver una cuestión política detrás: la actriz ha hecho pública en más de una oportunidad su adhesión a la gestión kirchnerista, y eso le había valido algunas críticas en ese virtual campo de batalla que suele ser Twitter. Otros, en tanto, entendieron que la protagonista quizás había dejado de sentirse cómoda frente al estereotipo femenino que presentaba su personaje.

Comunicado de Paola

Frente a los rumores, Barrientos decidió emitir un breve comunicado para aclarar la situación. “Ante la cantidad de versiones que andan circulando quiero dejar aclarado que mi alejamiento de la campaña publicitaria fue una decisión totalmente mía. Con la certeza de que era un ciclo cumplido, a fines del año pasado comuniqué a la agencia mi decisión de no ser parte de la campaña 2018. Agradezco el apoyo y la preocupación por parte de todos y todas. Besos”, escribió la actriz.

En diálogo con La Nación, Barrientos se explayó sobre el tema. “Me parece comprensible que haya habido una lectura política del asunto teniendo en cuenta las circunstancias que nos rodean”, apuntó. “Pero necesito aclarar que en este caso mi desvinculación no tuvo que ver con eso directamente. Es una campaña que duró 9 años, le puse toda la onda, estuvo buenísimo para mí trabajar con un director como Taratuto... Pero siento que se cumplió un ciclo”.