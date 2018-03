El macabro “Clan Benítez”: Tenían secuestradas a dos mujeres a las que torturaban

Se trata de Fernando Rubén (26), Gonzalo Leonardo Benítez (24), y María Esther Llanos (65), a quienes la policía señala como autores de un brutal caso de degradación humana, ocurrido en su vivienda de la calle Güemes al 3.700, según relata el sitio La Brújula 24.

Las víctimas del macabro “Clan Benítez” fueron identificadas como Aldana García (18) y Andrea Santa Cruz (18). Ambas tienen heridas compatibles con mordidas de un animal y lesiones provocadas por salvajes violaciones. Una de ellas se encuentra internada en gravísimo estado.

Según pudo averiguar La Brújula 24, García estaba en pareja con el mayor de los hermanos desde hacía unos cuatro meses, quien los últimos días la habría mantenido secuestrada en el mencionado inmueble del barrio Latino. La mamá de la víctima fue quien hizo la denunica de lo que estaba ocurriendo, luego de que un familiar la encontrara deambulando en la vía pública, muy desorientada y toda golpeada.

A Andrea Santa Cruz, en tanto, que sería pareja del otro de los Benítez, la halló la propia policía cuando fue a allanar la casa de calle Güemes. Según detallaron, estaba desvanecida adentro de la propiedad.

Estremecedor relato de una de las chicas

Aldana García, de 18 años, permanece internada en terapia intensiva del Hospital Penna, intentando recuperarse de las graves lesiones sufridas en manos de la sinistra familia Benítez.

Aldana pudo escapar de las garras de sus captores, subirse a un micro y llegar a la casa de su mamá, a quien le contó todo lo que había sufrido. Luego ingresó al hopital y su triste historia comenzaría a conocerse e indignar a la comunidad.

La Brújula 24 accedió al testimonio de la madre de la víctima quien, entrevistada por la policía, recordó que su hija conoció a Fernando Benítez a través de Facebook en octubre. Dijo que era un hombre celoso, obsesivo, y que no dejaba tener amigas a la víctima.

Además, explicó que cada vez que intentaba comunicarse por teléfono con Aldana, tenía que hacerlo al celular de su captor y siempre usando el altavoz. Si quería ir a verla, nunca lo lograba. O le decían que no estaba o que no podía entrar al inmueble porque los perros “eran malos”.

La mujer detalló que una vez pudo ver a Aldanaa y notó que tenía marcas en el cuerpo. Un ojo morado y la mordedura de un perro en una de sus piernas. Pero la chica negaba cualquier tipo de agresión por parte de su pareja y alegaba siempre algún tipo de accidente.

Preocupada, ella quiso hacer la denuncia, pero no pudo. Cuando estaba en la comisaría recibió el llamado de su hija pidiéndole por favor que no lo hiciera. Le decía que estaba todo bien, que no se preocupara y finalmente, para no ocasionarle más problemas, no pudo más que hacerle caso a su pedido.

El lunes, a las 6 de la mañana, Aldana llegó a la casa de su madre y lo primero que dijo fue que estaba bien y que todas las lesiones que tenía no eran culpa de Fernando. Pero antes de desvanecerse, se quebró y reconoció las aberrantes torturas que había sufrido.

Contó, por ejemplo, que el primer detenido del “Clan Benítez” le pegaba con un cinturón, que la drogaba para obligarla a tener sexo y que la violaba con un destornillador diciéndoles que así se haría mujer. Luego, todo eso sería corroborado en el hospital.