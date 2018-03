Liberaron al veterinario que había sido encarcelado por orden del fiscal Gómez Amado

En una muestra de lo arbitrario que resulta el accionar de la Justicia en el departamento Anta, en la tarde de ayer y luego de que otro fiscal se hiciera cargo de una “causa exprés”, el veterinario Tristán Montenegro fue liberado tras pasar encerrado el fin de semana por orden del cuestionado fiscal Gonzalo Gómez Amado.

El fiscal penal de Metán, Sergio Castellanos, tomó el caso tras la inhibición de Gómez Amado y ordenó la inmediata libertad de Montenegro, la que se concretó luego de la audiencia de imputación donde recién el acusado pudo con conocer los motivos de su detención.

Montenegro declaró en el mismo acto, hizo su descargo y explicó cual es su tarea, donde rechazó que tenga relación con la venta y distribución de faena, como lo había acusado Gómez Amado.

Tras este acto, el fiscal Castellanos ordenó su inmediata liberación, por considerar que la acusación podría encuadrar en un delito totalmente excarcelable que solo contempla un mes de cárcel.

El abogado defensor, Diego Protti destacó lo insólito de la situación, ya que el cambio de fiscal provocó que se pase de una delito de 10 años de prisión a uno de solo un mes de cárcel. “Esto no hace más que demostrar lo arbitrario de las órdenes de Gómez Amado. No es la primera vez que tras sus inhibiciones o apartamientos los fiscales reemplazantes dicten medidas diametralmente opuestas a las que dicta el fiscal de Anta”.

Gómez Amado ordenó el viernes detener a Montenegro, quien es vicepresidente de la Fundación Ganaderos del Sur, organismo que denunció públicamente a una red de ladrones de ganado liderada por Néstor Palomino, hijo del diputado Pedro Sández. Según la denuncia pública, Palomino contaría con el amparo judicial de Gómez Amado, quien rechaza sistemáticamente las múltiples denuncias en su contra. Gómez Amado es también hijo del senador por el departamento Anta Ernesto Gómez.

“Tengo la convicción de que la detención de mi persona obedece a una represalia del fiscal por haber firmado una solicitada en la que denunciaba que no tomaba medidas para reprimir el delito”, escribió Montenegro desde la cárcel.