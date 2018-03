Retegui no será el técnico de Los Leones

Luego de la polémica generada al regresar como entrenador de Los Leones que derivó en la salida de dos de las figuras del equipo, Carlos Retegui decidió no asumir al frente del seleccionado masculino mayor de hóckey sobre césped, tal como se había anunciado días atrás.

No obstante, el Chapa sí será Head Coach de las selecciones argentinas en categorías juveniles hasta Sub 21.

Retegui había dado un paso al costado el 18 de febrero como entrenador de Los Leones, pero el 23 de marzo la Confederación Argentina de Hóckey informó sobre su regreso.

Entre otros aspectos, eso generó fuertes críticas de Gonzalo Peillat y Agustín Mazzilli, dos de los referentes del equipo, quienes manifestaron que iban a poner en pausa sus ciclos con la camiseta de Argentina.

Retegui había afirmado “estar preocupado” por todo lo ocurrido y fue claro: “Si uno sabía lo que podía ocurrir, no me hubiera sentado con la dirigencia, que ha actuado de manera trasparente y honesta”.

Incluso, negó que supiera que esa situación podría pasar ya que “las últimas charlas que tuve con estos chicos fueron amenas, uno de ellos estuvo en mi casa hace un mes, y no me hicieron saber nada”.

Peillat, la mayor figura del hóckey sobre césped argentino, había asegurado que renunció al equipo nacional junto con Mazzilli porque los traicionaron, les “mintieron en la cara”, les “faltaron el respeto” y los “dejaron expuestos ante una situación inmanejable”, aunque con la nueva salida de Retegui habrá que ver cómo queda la historia.

A través de su cuenta de Instagram, Peillat indicó: “La postura que tomamos con Agustín Mazzilli de realizar una pausa en el seleccionado es el resultado de los malos manejos de la Confederación argentina de Hockey al mando del presidente Miguel Grasso”.

“El lunes 19 de febrero la comisión comenzó la búsqueda de un técnico nuevo. El 26 partimos a Malasia con un cuerpo técnico interino y la presencia del presidente Grasso en nuestra delegación. Durante el viaje tuvimos repetidas reuniones con él en las cuales nos comunicó que la decisión de la Confederación era que Retegui no iba a ser el entrenador de Los Leones y tampoco el Head Coach”, cerró Peillat.

El Chapa había explicado que uno de los motivos por los cuales había regresado era por “pedido de los jugadores”, aunque el propio Peillat -en declaraciones formuladas a TyC Sports- dijo que “ningún jugador lo llamó para que vuelva”.