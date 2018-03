Maxi Meza: "No puedo hacer un análisis con el 6-1"

Maximiliano Meza, mediocampista del seleccionado argentino, evitó hacer un análisis del partido luego de la goleada histórica ante España en Madrid, por 6 a 1, en el día de su debut con el equipo nacional.

"No puedo hacer análisis con el 6-1, pero tengo que seguir entrenando. Dejo de lado el debut, lo quise disfrutar y me voy con bronca", indicó Meza a TyC Sports.

"En el vestuario se verán los errores, hay que mentalizarnos y trabajar, se sale con trabajo", agregó el volante de Independiente.

Meza recordó las palabras del entrenador Jorge Sampaoli, quien advirtió el poderío de España y señaló a la ausencia del astro Lionel Messi como otro factor que complicó el funcionamiento del seleccionado.

"Messi es muy importante, lo saben todos, como también (Sergio) Agüero y (Ángel) Di María. En el primer tiempo jugamos bien, pero no se pudo en el segundo", concluyó Meza.