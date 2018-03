Sampaoli: "Me hago cargo de lo que pasó"

Jorge Sampaoli no esquivó el bulto tras caer por 6 a 1 frente a España y se hizo cargo de tan humillante derrota en el estadio Wanda Metropolitano.

En conferencia de prensa, el DT argentino analizó el partido que dejó en evidencia los errores que tiene el seleccionado al medirse con un elenco español que cuenta con un juego muy bien aceitado.

"Creo que nuestras falencias se dieron más en la última línea, pero no es que fueron goles construidos por España sino que los centrales no cubrieron bien sus espaldas. Sin embargo, esto tiene que ver completamente conmigo ya que hubo situaciones que no pudimos contrarrestar. Me tengo que hacer cargo porque los jugadores dejaron todo", declaró Sampaoli.

En cuanto al significado de esta caída para ellos, el DT indicó: "No esperábamos tanta contundencia teniendo un dominio equitativo. Sabíamos que nos teníamos que defender con la pelota pero no se dieron aspectos defensivos que nos dieran la solidez que esperábamos. Nos golpearon mucho los goles y eso es lo que tenemos que mejorar. En el Mundial nos van a tocar partidos así, con jugadores de mucha jerarquía y hay que estar preparados".

Y agregó: "La diferencia estuvo en lo anímico y no tanto en lo futbolístico. Hay que analizar tranquilamente lo que pasó, sabiendo que vinimos a buscar jugadores para definir la lista. Nosotros como entrenadores nos tenemos que hacer cargo de todo lo que nos compete como en este caso. Si yo hago cargo a los futbolistas no estaría cumpliendo mi rol. Tengo que desmenuzar bien lo que ocurrió en la gira y las eliminatorias para la lista".