Gimnasia de Orán construye su historia sin recursos

Gimnasia y Tiro de Orán está cada vez más cerca de acrecentar su histórico presente y escribir un nuevo capítulo como institución, tras igualar 2 a 2 en Jujuy con El Constructor, en el partido de ida por cuartos de final del torneo Federal C.

El lobo oranense mantiene viva la ilusión de meterse en semifinales, un mérito al sacrificio y al hambre de gloria. “Todos están muy ilusionados, en Gimnasia se hace todo a pulmón, los jugadores no son rentados pero tienen ese orgullo, humildad y compañerismo que resalta el grupo”, destacó Miguel Cejas, el DT, en diálogo con El Tribuno.

El técnico de Gimnasia dejó en evidencia que el club no cuenta con recursos económicos para solventar sueldos. “Lo único que se paga son los abonos para el transporte de cuatro jugadores que vienen de Yrigoyen y después el refrigerio cuando terminamos de jugar. Esa es la realidad”, reveló el conductor táctico oranense.

El Mono Cejas, quien está haciendo sus primeras armas como técnico, implementó un proyecto que le viene dando buenos réditos. “Salimos campeones en el apertura y subcampeones en el clausura, en su mayoría, con jugadores de Orán. Lo mismo fue cuando armamos el plantel para el Federal C, tenía pensado un lindo proyecto y gracias a Dios está saliendo como lo pensé, siempre con la voluntad y el profesionalismo de los jugadores”, volvió a distinguir el DT del lobo del norte provincial.

Cejas trabaja con un plantel de 30 jugadores, que en un 80 por ciento la edad promedio es de 24 años para abajo.

En lo laborar el porcentaje es muy similar: la mayoría cumple obligaciones y el resto estudia, obligando al entrenador de Gimnasia a unificar un horario de trabajo (las 15).

Unas de las claves que forman parte del éxito que llevó a Gimnasia de Orán a esta instancia fue “trabajar mucho la cabeza del grupo en lo psicológico”.

“Desde el 5 diciembre de 2016, la idea siempre fue que los jugadores piensen igual y unir todos los eslabones en la cancha”, dijo Cejas.

El lobo oranense disfruta de un presente histórico, algo que revolucionó a todos los fanáticos albicelestes, quienes aguardan ansiosos la revancha.

“La gente se está preparando con todo. Gimnasia es un club que tiene una de las hinchadas más grandes del norte”, consideró el Mono Cejas.

“Sufrimos porque no tenemos un tribuna habilitada, espero que esté para el domingo y que vaya mucha gente”, anheló el técnico del lobo, entusiasmado y solicitando todo el apoyo de sus hinchas.

Le apunta a Fraile Pintado

Todavía no se logró el cometido, ya que restan 90 minutos por jugar, pero para Miguel Cejas es inevitable mirar de reojo el desenlace de la otra llave, de donde saldrá el otro semifinalista. “A River lo conocemos, no sacó un buen resultado, pero es un equipo que sale a ganar donde va. Fraile Pintado se armó bien, es una llave compleja”, analizó Cejas.

Si el técnico del lobo tendría la posibilidad -en caso de clasificar- de elegir un rival, sería Fraile. “Lo eliminó a Gimnasia dos veces seguidas en primera fase. La pica está ahí, si bien tenemos que ganarles a todos, como exjugador, ayudante de campo (Corbacho) y técnico los prefiero”, aseguró.