Matías Álvarez, frente a una chance inigualable

Matías Álvarez Roca llegó en octubre de 2017 a Inglaterra con un objetivo: seguir jugando al rugby. Lo aprendió a jugar en Tigres, pero cuando se abrió la posibilidad de llegar a Europa no lo dudó y se embarcó hacia ese sueño. A seis meses de su llegada a Londres, está a un paso de una posibilidad mayor, la de jugar por tres temporada en el Northampton Saints.

Pero todo sueño tiene algunos obstáculos que superar. Para que el salteño pueda jugar en el equipo B del Northampton Saints debe contar con un pasaporte de la comunidad europea. Para ello cuenta con la ascendencia de su abuela, de nacionalidad italiana; la madre de Matías debe nacionalizarse italiana y a partir de allí se abrirá la posibilidad de conseguir el pasaporte comunitario.

Sin embargo los trámites se han demorado casi cuatro meses contó el papá de Matías. Para que el salteño pueda jugar en el Northampton Saints es necesario contar con ese pasaporte; es una oportunidad que puede ser única en su carrera, lo que tanto anheló está sujeto ahora a la burocracia de los papeles.

“Mandé un e-mail de prueba a Northampton Saints. Ellos me respondieron señalando que me iban a enviar los scouts (cazatalentos) para que me vean. Me evaluaron y después de un tiempo me llamaron para que integre el equipo B en la siguiente temporada”, contó el salteño desde Londres a El Tribuno. Matías también necesita el pasaporte para poder ingresar a una universidad, otros de sus objetivos en el Viejo Continente.

El exjugador de Tigres llegó a Inglaterra a través de una beca en octubre pasado; se instaló en la casa de una tía y a los pocos días comenzó a jugar en el Kittering RC. Desde el puesto de pilar se ganó un lugar en el equipo juvenil M-18 y también colaboró en entrenamientos de las divisiones formativas.

Junto al Chipi Figallo

Durante su estadía se puso en contacto por Juan Figallo, el salteño que es figura del Saracens. Las primeras charlas se dieron vía telefónica y con el correr de los días se dio el encuentro, uno ya afianzado en el rugby inglés y el otro, buscando su lugar en la cuna del rugby mundial.

Matías regresará a nuestra ciudad el próximo viernes para cumplir con los trámites del pasaporte. Espera que rápidamente pueda contar con ese documento para concretar su llegada al Northampton Saints, pero si no se produce ya tiene el ofrecimiento de continuar en el Kittering RC para la próxima temporada. El sueño depende del pasaporte y a eso se aferra el juvenil salteño.