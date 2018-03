Perelman: "Un problema en el vestuario influye en el campo de juego"

Martín Perelman, el arquero que estuvo tres temporadas en Gimnasia y Tiro y que dejó un buen recuerdo en la Vicente López, volverá a pisar el Gigante del Norte el domingo por la noche, pero esta vez parado en otra vereda, en el choque de ida entre el millonario y Desamparados de San Juan, por los 16avos. de final del Federal A.

El guardavallas porteño se refirió a las sensaciones de enfrentar a un equipo al que le guarda “mucho cariño”, a cómo se imagina que lo recibirá el hincha, y palpitó una llave que será durísima, no sin dejar de advertir que el “víbora” no saldrá a especular y que viajará a Salta a ganar. Y también hizo hincapié en cómo él considera que influyen en una cancha los problemas en el vestuario, como los que viene atravesando el que será su rival en los primeros 90 minutos.

“Será una serie muy complicada y pareja. El más inteligente, el más lúcido, el que mejor plantee la serie en los 180 minutos se llevará la llave”, expresó Perelman, en diálogo con El Tribuno, para luego afirmar: “A Gimnasia lo sigo siempre a la distancia, desde que me fui hace tres años nunca lo dejé de seguir. Tiene jugadores muy importantes, algunos jugaron conmigo y los conozco muy bien. Pero nosotros también tenemos lo nuestro, estamos comprometidos con nuestro trabajo, sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos un gran plantel de jerarquía, nos armamos para ascender y ese es el sueño de dirigentes, jugadores y cuerpo técnico. Será difícil, pero en esta instancia no podés entregarte y hay que dejar todo”. Pero el ex-Gimnasia también es consciente de que “serán cinco finales y el camino será desgastante”.

“Pero si tenemos la posibilidad de llegar ahí, de vivirlo, el cansancio deja de existir, ahí la cabeza domina todo. No quiero hablar mucho más de mi equipo porque el Tano (Riggio) lee todo”, dijo entre risas el uno.

El arquero se deshizo además en palabras de afecto para Gimnasia: “Mi señora es salteña y guardo los mejores recuerdos de Gimnasia, un club que me marcó mucho en mi carrera y al que me gustaría volver en un futuro. Dejé una buena imagen como jugador y como persona. Gimnasia me dejó amigos y quiero mucho al club, además me catapultó a la B Nacional. La gente me respetó y yo la respetaré siempre, eso no cambia. No sé cómo me recibirán. Pero hoy me debo a Desamparados y quiero robarme una victoria del Gigante”.

Para el ex All Boys, no incide conocer al rival. “Los análisis de la semana, los videos, todo queda de lado en la cancha. Iremos a Salta a ganarlo, no a buscar un empate porque no nos servirá de nada hacer protagonista a Gimnasia y dejarlo jugar”, advirtió.

Por último y cuando se lo consultó por cuánto pueden incidir los conflictos internos que hoy atraviesa el albo, Perelman fue claro: “Cuando entrás a la cancha tratás de olvidarte de todo, pero cualquier problema en el vestuario influye en el campo de juego. No sé cómo será en el caso de ellos, pero en Desamparados tenemos la satisfacción de llevarnos bien y tirar para un mismo lado siempre es positivo. Aunque muchas veces se dijo que hubo planteles con malas relaciones que salieron campeones. Pero en general influye”.