Guflo y una guía para llegar a un buen dibujo

A pesar de ser una persona joven, Gustavo Flores, Guflo, hace 32 años que ejerce la docencia en artes plásticas. Con todo ese bagaje de experiencias ahora ha llevado a las bateas de las librerías la tercera edición del exitoso “Dibujando trazo a trazo”, un libro que facilita el acceso al hueso de su ciencia: el dibujo. Guflo es ilustrador, ha dirigido la revista “Salta la Risa” y participó en la experiencia de la primer revista de historietas salteñas “Kallpa”. Actualmente colabora en varias ediciones nacionales e internacionales y hace, junto a Pepo, el humor de El Tribuno

Con su estilo ameno, Guflo le abre el camino del dibujo aun a aquellas personas que siempre lo han intentado y han fracasado. “En este libro enseño ejercicio para alumnos pero también para maestros... Para que todos puedan dibujar. Lo que hago es darle el ‘detrás de escena’ del dibujo. Muchos quieren resolverlo con el primer trazo, pero lo que no saben es que hay todo un proceso detrás. Aquí lo explicamos trazo a trazo, con líneas guías, formas generales y por último los detalles, que en general la gente quiere hacer primero”.

En “Dibujando trazo a trazo”, Guflo recoge los ejercicios que publica en El Tribunito, suplemento infantil del periódico. Así, hay un segundo libro que aún no vio la luz. “En varias escuelas, docentes que conocen mi trabajo me piden que dé charlas, a las que acompaño con mi libro. Muchos profes lo usan para hacer ejercicios en clase. He priorizado cuestiones locales: plantas y fauna autóctonas, poemas, figuras humanas, retratos, manos, figuras en movimiento, algo de perspectiva y espacio, de indicadores espaciales, algo de cuadrícula, en fin, una serie de ejercicios para empezar. El libro también es una cartilla: por un lado está el dibujo y detrás los primeros trazos, que es lo más difícil para el que está empezando: terminar un dibujo. Parece una tontería, pero es lo más importante: animar y dar seguridad”.