Bárbara Lombardo: “Me gusta ser una actriz nómade y sacar provecho de mi profesión” 

Nora Figueroa

El Tribuno



Para la interpretación de los principales personajes la productora buscó la fórmula de la trayectoria de Cástulo Guerra, un gran elenco local encabezado por Javier Flores y una actriz reconocida a nivel nacional, cómo es el caso de Bárbara Lombardo que está recién llegada de Los Ángeles y hoy arriba a Salta.

Una comedia romántica popular con una clara identificación de la idiosincrasia regional es la propuesta que se filmará hasta el 4 de mayo en la Ciudad de Salta, San Lorenzo, Vaqueros y La Caldera.

En una entrevista exclusiva con El Tribuno, su protagonista Bárbara Lombardo contó cómo se prepara y lo que espera, también adelantó algo de sus proyectos y confesó que fue acosada en algún momento de su vida.

¿Qué esperás de Badur Hogar?

Espero que salga una película hermosa, que haga reír y emocionar al espectador. El guión es muy bonito, en el que se podrán ver reflejados.

Todavía no tuve la posibilidad de conocer personalmente al resto del elenco, pero tengo las mejores referencias, así que espero que trabajemos y la pasemos muy bien todos juntos.

¿Cómo te preparás para el rodaje?

Estoy muy contenta, ya estuve haciendo la previa con los productores y el director. Lo bueno es saber que se puede trabajar sin el límite de los espacios que es lo que vamos a hacer en esta propuesta. Me gusta el papel que voy a interpretar, una mujer en un punto límite que no espera, para nada, encontrarse con el amor.

¿Habías tenido la oportunidad de conocer Salta?

No, pero es uno de mis sueños. Estoy muy emocionada. Espero poder recorrerla los fines de semana. Ya estoy planeando qué hacer en los descansos, cómo caminar por los cerros y, obviamente, ir a Cafayate. Si bien me atraen los lugares tradicionales para hacer turismo, pero estoy esperando llegar y que los salteños me cuenten los secretos del lugar, siento que eso es lo mejor, que me den los tips de lo que pueda hacer.

Estoy muy contenta de poder ir, anteriormente pospuse viajes a Salta porque el tiempo nunca era suficiente, así que esperaba una mejor oportunidad. La mejor forma de conocer el norte es a través de los salteños.

Estás viviendo en Estados Unidos. ¿Tenés proyectos allá?

Hice una película independiente, pero trabajar es más difícil por el tema de los papeles, pero de a poco fui insertándome.

Estoy en pareja con un artista plástico que vive allá así que por un tiempo tendré que ir y venir. Lo que experimento es maravilloso. Desde, a veces la frustración, de estar en un país que no conozco tanto, a la libertad de aventurarme en espacios totalmente desconocidos, es como una adicción. Me gusta salir y esto de ser un poco nómade. Le saco provecho a los beneficios de mi profesión.

Además de Badur Hogar, ¿cuáles son tus planes a futuro?

Durante el último año que estuve en Los Ángeles me dediqué a escribir y armar un proyecto personal del que estoy muy contenta. No quiero contar mucho todavía, aún no definí qué formato va a tener.

Empezar a escribir ficción y retirarme de la pantalla un tiempo es una decisión que agradezco. Es algo que siempre quise hacer y recién ahora me tomé el tiempo de armar algo que siento que me va a dar mucha satisfacción desde atrás de cámara.

Además, llegué a Argentina y comencé a filmar una miniserie en la que interpreto a una villana, amo estar en el set, me siento como que entro en un partido de fútbol cuando actúo.



El actor y el director de "Badur Hogar" con El Tribuno, Cástulo Guerra y Rodrigo Moscoso.