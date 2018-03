La burla de Maluma a Alejandro Sanz que terminó en un escándalo

En los últimos días un video de Maluma y Llane, del grupo Piso 21, se volvió viral en las redes sociales. En las imágenes el colombiano se ríe de cómo Llane interpreta algunos versos de “Mi soledad y yo”, uno de los éxitos de Alejandro Sanz.

Pero las intenciones de Llane no parecen ser de rendir tributo al popular artista, sino que trata de imitar socarronamente el timbre de voz de Sanz ante la risa del intérprete de “Chantaje”.

El “chiste” de Maluma le llegó a Sanz, quien no dudó en “ubicar” a su colega.

El posteo de Instagram

Mi querido @jbalvin mira lo que me encontré.. jajaja parceee te debo una disculpa.. no me acordaba de mi pasado ?? y @maluma hermano.. vi tu videito.. jajaja no te rías de tu amigo (el chaval de pelo largo) porque no pueda cantar “Mi Soledad Y Yo” ?????? el lo intenta pero está un poquito alta de tono para el. Aún así gracias por el homenaje.. me emocionó veros cantando una canción mía.. esa es de hace 25 anos.. y ahí está.. increible no? y de corazón te deseo que ojalá dentro de 25 anos un companero exitoso del momento cuelgue un video cantando una canción tuya y te sientas tan agradecido a la vida como yo. Un abrazo y viva el #respeto y el #companerismo #música

A post shared by Alejandro Sanz (@alejandrosanz) on Mar 21, 2018 at 9:03pm PDT

‘Maluma, hermanoà vi tu videitoà jajaja. No te rías de tu amigo (el chaval de pelo largo) porque no pueda cantar Mi soledad y yo‘, comienza el español en su publicación.

“Él lo intenta, pero está un poquito alto de tono para él. Aún así, gracias por el homenaje. Me emocionó verlos cantando una canción mía. Esa es de hace 25 años. Y ahí está. ¿Increíble no? Y de corazón te deseo que ojalá dentro de 25 años un compañero exitoso del momento cuelgue un video cantando una canción tuya y te sientas tan agradecido a la vida como yo‘, finalizó el ganador del Grammy en su contundente descargo con las etiquetas #respeto y #compañerismo.

Por el momento, Maluma no habló al respecto ni pidió disculpas.