Christina Aguilera irreconocible: así lució la cantante en una sesión de fotos al natural

En la nueva edición de la revista “Paper” la cantante Christina Aguilera, de 37 años, se animó a mostrarse al natural y sin una gota de maquillaje en su rostro.

A través de los años la artista ha ido modificando su imagen. Ha lucido pelo corto y largo, rubio y oscuro; con su vestimenta, en tanto, algunas veces se muestra angelical, y otras provocativa. Pero nunca se la vio de esta forma.

La sesión de fotos titulada “ransformación”muestra a Christina sin delineador y sin rímel. Otro detalló que impactó a sus seguidores fueron sus pecas.

“Siempre he sido una persona a la que le gusta experimentar, me gusta la teatralidad, me encanta crear una historia y realizar un personaje en un video o arriba del escenario”, declaró la artista a “Paper”.

“Soy una artista, esa es mi naturaleza. Pero estoy en una etapa, incluso en mi música que me siento liberada de poder despojarme de todo y apreciar quien soy y mi belleza natural”, agregó.

La mamá de Max Liron, de 10 años, y Summer Rain, de 3, reconoció que ésta también es una faceta temporaria. Incluso, varias de las fotos de la sesión la muestran con maquillaje en los ojos y pestañas postizas.

“Déjame ser clara, no nos confundamos, soy una mujer a que le gusta tener la cara cargada de maquillaje”, reconoció.



En la entrevista la cantante dejó en claro que la valentía a animarse a hacer cosas distintas es uno de los motores de su carrera artística: “No tengas miedo de ir contra la corriente y no temas a la crítica que te aparecerá en el camino. Ese consejo puede ser útil para cualquier persona, ya sean artistas o no”.

La artista también habló sobre aquellos que han criticado su image: “Siempre habrán trolls o personas que tienen su propia definición e ideales de belleza”.