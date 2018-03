López Arias: “No creo que se haya agraviado la figura ni la imagen de Güemes”

El ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia de Salta, Marcelo López Arias, consideró que "no hay que tomar como agresión" las pintadas de los pañuelos blancos que las organizaciones de derechos humanos realizaron alrededor del monolito al General Gemes con motivo de la conmemoración del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. López Arias se pronunció en estos términos al ser consultado por los incidentes que se generaron el lunes último, cuando representantes de la Agrupación Tradicionalista Gauchos de Gemes se presentaron en la plaza Belgrano y borraron las pinturas emblemáticas que distinguen a las Madres de Plaza de Mayo.

"No creo que la gente que pintó los pañuelos haya tenido la intención de ofender la imagen y la memoria de Gemes, sino todo lo contrario", dijo a El Tribuno el jefe de la cartera política del Gobierno. En ese sentido subrayó que "quizás puede ser un acto que uno puede estar a favor o en contra, pero no creo que se trate de un cuestión ofensiva, ni mucho menos".

Insistió en que "también se puede pensar que se trató de una improlijidad o no, pero no se lo puede tomar como un agravio porque estoy absolutamente convencido de que no hubo ninguna intención de ofender a nadie y mucho menos a la figura de Gemes". Sustentó sus dichos en que el héroe gaucho "es una figura indiscutida para los salteños".

Respecto a la declaraciones del exministro del kirchnerismo Alberto Fernández, quien afirmó que "en la Salta de Urtubey se niega la masacre del proceso", López Arias fue categórico: "Fernández es una persona que no me merece mayor respeto". Sostuvo que lo manifestado por el dirigente del Frente Renovador le parece "una burrada".

López Arias señaló que frente a lo que significó para el país el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, él tiene un postura tomada. "Es algo que la Provincia comparte en un todo", afirmó. Como prueba de ello anunció que el Gobierno provincial firmará el Plan Nacional de Derechos Humanos lanzado a fines de 2017 por el Gobierno nacional. "Nos hemos preocupado para que el primer capítulo de ese plan contemple una clara reivindicación de la memoria, la justicia y el castigo a los responsables de los delitos de lesa humanidad", concluyó.

"Faltó diálogo"

"Entendemos que los espacios de memoria son para todos y nadie puede sentirse ofendido por las pintadas de los pañuelos", expresó Fernando Pequeño Ragone. El nieto del exgobernador Miguel Ragone sostuvo que "conociendo la historia de Gemes, no tengo duda de que si viviera hubiera abrazado la causa de las Madres de Plaza de Mayo".

Si bien reconoció que hay que ser respetuoso de cada espacio de memoria, a su juicio lo más importante es que estas cosas se puedan canalizar de otra manera. "Me parece terrible que no haya diálogo y que se apele a un símbolo para tratar de imponer una verdad a otro y entonces eso se termina convirtiendo en una caza de brujas", dijo. Respecto a la decisión de la Agrupación Tradicionalista Gauchos de Gemes de borrar las pinturas, apuntó: "Me hubiese gustado que, en lugar de eso, invitaran a un charla para acordar posiciones".

Interpretó que lo ocurrido en la plaza Belgrano "es una radiografía de lo que somos los argentinos, y los salteños, que siempre tomamos decisiones sin priorizar el diálogo".

Pequeño subrayó: "Respeto muchísimo a los gauchos y a los organismos de derechos humanos, pero si no aprendemos a dialogar, el pez más grande se come al más chico. Quiero decir es que en este caso cada uno quiso imponer su verdad y no es así cómo se resuelven las cosas".