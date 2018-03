Para Macri, que la pobreza baje “confirma que estamos en el buen camino”

El presidente Mauricio Macri celebró hoy la baja de la pobreza en el país, al 25,7%, y dijo que es "una noticia que confirma que estamos en el buen camino".

"Esta baja nos pone contentos, pero también sabemos que todavía falta. Es una noticia que nos da esperanza, nos confirma que estamos en un buen camino. Desde que tenemos estadísticas confiables, 2.700.000 personas lograron salir de la pobreza y 610.000 salieron de la indigencia", sostuvo el mandatario en una exposición que dio en la Quinta de Olivos.

Macri remarcó, además, que el país lleva tres cuatrimestres consecutivos de crecimiento económico y señaló que la inflación está "bajando, como también baja el desempleo"."Nos pone contentos pero también sabemos que todavía falta, hay argentinos con necesidades, sueños y aspiraciones por concretar", aclaró.





"El camino que emprendimos juntos tiene una meta única y clara: reducir la pobreza", planteó el jefe de Estado en la breve declaración que dio luego de que se conocieran las últimas cifras de pobreza elaboradas por el INDEC.

El jefe de Estado dijo, además, que "creció la construcción y la industria" y agregó: "Ningún dato tiene sentido si detrás de esa cifra no se refleja una vida mejor para los argentinos. Aunque la Argentina crezca, como esta pasando, si no trabajamos juntos no se va a reducir la brecha entre los que más tiene y los que menos tienen".

"La pobreza no se combate con transferencia de ingresos, los planes sociales no la resuelven. Son necesarios pero no suficientes para lograr un futuro mejor. Uno de los pilares fundamentales es la educación. Por eso empezamos a cuidar a los más chicos", completó.

Junto al mandatario estuvieron en el contacto con la prensa en Olivos los ministros de Educación, Alejandro Finocchiaro; Desarrollo Social, Carolina Stanley; Trabajo, Jorge Triaca; y el titular de la ANSeS, Emilio Basavilbaso.