Wanchope Abila, recuperado de su lesión

Ramón Ábila, delantero de Boca Juniors, se entrenó este miércoles en forma normal y todo indica que estaría desde el comienzo ante Talleres de Córdoba el domingo en la Bombonera, en un partido clave por la 21ra. fecha de la Superliga entre el puntero y su escolta.

Si bien el director técnico Guillermo Barros Schelotto lo definirá recién el sábado, el equipo xeneize tendría una sola modificación respecto del que igualo 1 a 1 hace diez días ante Atlético Tucumán de visitante: la inclusión de Reynoso por el lesionado Tevez, pero en una posición de enganche y no de interno como lo hizo en otras oportunidades.

Así, el posible once del puntero del torneo será con Agustín Rossi, Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán y Emmanuel Mas; Nahitan Nández, Wilmar Barrios y Pablo Pérez; Emanuel Reynoso; Cristian Pavón y Ramón Ábila.

De esta manera, se confirmaría la presunción de que Emmanuel Más seguiría siendo el marcador lateral a pesar de que Frank Fabra ya cumplió con la fecha de suspensión por llegar a las cinco tarjetas amarillas.

En tanto, Carlos Tevez y Edwin Cardona estuvieron por segundo día consecutivo en el gimnasio y en kinesiología, en busca de recuperarse de sus lesiones.

Allegados al Apache desmintieron hoy que hubiese estado junto a Wanchope en la cárcel de Bouwer, en la localidad cordobesa de Alta

Gracia, para visitar a un medio hermano que está detenido y que haya jugado allí un picado con los presos.

Desde el entorno de Tevez insisten en que el desgarro que padece en el músculo sóleo izquierdo se produjo cuando hacía cinta y bicicleta en el gimnasio del club la semana pasada y que ya venía con una molestia después del partido ante el decano.

Del lado del entrenador, desconfían de esa situación, más allá de que los médicos de Boca -no en forma pública- afirmen que Tevez tiene muy frágiles ambos sóleos y que en su estadía en el fútbol chino le paso algo similar.