Espinoza y el nuevo partido de Salta Basket: “Hay que jugarlo como una final”

Esta noche, a partir de las 21.30, Salta Basket recibirá la visita de Comunicaciones de Mercedes, Corrientes. Es un partido que emocionalmente se vivirá como una final puesto que ambos equipos luchan por escaparle a la pesadilla de perder la categoría en la Liga Nacional de Básquet. Se jugará como siempre, con intensidad, con dientes apretados, pero sabiendo que una derrota para cualquiera de los dos repercutirá en la tabla. El partido será en el estadio Delmi.

En el sube y baja de los resultados, Salta Basket pasó del 16º puesto de la tabla al 19º tras la derrota del lunes pasado frente a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia. Los correntinos no están muy lejos en las posiciones de los salteños, marchan 18º pero con cuatro partidos menos. La situación pone a los infernales y a Comunicaciones en situación de final y así lo siente el ala pivote Pablo Espinoza.

“Jugamos con un rival directo, sabemos que es un partido complicado y tenemos que jugarlo como si fuera una final”, apuntó el chaqueño respecto al partido de esta noche frente a Comunicaciones. El chaqueño ha jugado 26 de los 29 partidos de los infernales en la Liga Nacional; tiene un promedio de 10 puntos y 30 minutos en cancha. Más allá de las cifras, Espinoza ha sido una pieza clave para Ricardo de Cecco desde el inicio del certamen. A esta altura su experiencia puede ser vital para el objetivo de mantener la categoría.

Cuando parecía que los infernales encontraban la huella que los identificara, al menos en los encuentros de local, volvieron a tropezar y no por la derrota en sí, sino por la actuaciones expuesta en los dos últimos cuartos frente al verde de Comodoro. “La identidad de juego creo que la encontramos por momentos y por otros no. Cuando defendemos bien tenemos más chances de hacer buenas ofensivas y tomar mejores tiros”, apuntó el chaqueño.

Otro de los jugadores experimentados que podría sumarse al juego de esta noche en Salta Basket es el base Diego Gerbaudo, ausente entre los titulares por un desgarro desde el pasado 13 de marzo.