Remezones de una dura paliza

Era de esperar. La goleada que le propinó la Selección española a los dirigidos por Sampaoli tuvio fuertes remezones un día después.

Ayer, Gustavo Alfaro, DT de Huracán, aseguró que “hay equipo más allá de Messi”, pero aclaró que “allí está la diferencia entre equipos que tienen más estructura, que están más consolidadas, como el de España o de Alemania”.

“Es la diferencia entre un equipo que tiene la idea afianzada y otro que esta buscando la identidad”, como es Argentina. “Alemania es un ejemplo. Cuando antes era un equipo fuerte y de físico, hoy es un equipo técnico”, destacó.

Por su parte, Gabriel Heinze, exdefensor de la Selección, destacó: “No puedo ver lo partidos de la Selección. Los escucho por radio. Con Italia había que llevar a los 23 y con España había que sacar a los 23. Es lo mismo de siempre. Si comienzan a hacer las cosas ahora, no vamos a hacer un gran Mundial. Hay que apoyar a las personas que se eligieron y hay que cortar con las cosas desmedidas y tremendas, como decir que un futbolista no sirve más”.

“Yo estoy muy ilusionado. Si se empiezan a hacer las cosas bien, vamos a tener un gran Mundial, como el pasado. Estos chicos estuvieron muy cerca. Le tengo mucha fe a este grupo de futbolistas”, concluyó.

Asimismo, el argentino Jorge Valdano, una de las grandes glorias del Real Madrid, fue más crítico al señalar: “El resultado es terrible, Argentina vivió una catástrofe. El equipo tiene, como todos saben, a Messi, que es un genio, y te salva de la catástrofe. Sampaoli debe buscar una estructura para sostener al genio. Hoy la estructura tiene todos los tornillos flojos”.

“En el segundo tiempo bastó un golpe de aire para descomponerse. España se puso de fiesta, y le ha faltado a Busquets y Silva, lo que es mucho decir. Lopetegui se lleva muchas cosas favorables”, dijo.

Pero fue más allá: “Argentina vivirá un calvario de aquí al mundial”.

Finalmente, el periodista deportivo Alejandro Fantino, siempre crítico de la Selección, aseguró: “Vamos a decirle a Sampaoli que cierre la valija con los 80 millones de pesos que cobra al año y que si quiere ser campeón del mundo es saber que no puede ir a jugar como si fuese Alemania o España contra los Nº 1 del mundo. Que vaya al Mundial, que ponga un 5 que te cague a patadas”.

Pero mientras en nuestro país la prensa también fue lapidaria con la goleada que nos propinó la Selección ibérica, en España fue una fiesta.

El diario Sport, en su portada puso a Messi “mirando” hacia la Eelección española con un título “Messi ya sabe quién es la favorita”.

El As tituló “Isco y olé”, mientras que en Marca, un compañero le besa los botines a Isco bajo un título “obra maestra”.

Y el Mundo Deportivo título: “Repaso sin Messi”.