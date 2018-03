Lo que viene para la Selección, a casi dos meses del Mundial

Se terminó la fecha FIFA con una abrumadora derrota frente a España. Pero no termina acá. Antes del Mundial de Rusia que se iniciará el próximo 14 de junio, los de Sampaoli deberán jugar dos amistosos que estaban en dudas, pero que servirán como parte del “entrenamiento” grupal de los 23 que estarán en la cita mas importante el mundo.

O sea, si el técnico Jorge Sampaoli tenía dos o tres dudas hasta antes de los amistosos de la última fecha FIFA ahora deberá resolver un jeroglífico que se acerca casi hasta el imposible. ¿Quiénes deben ir a la gran cita? ¿Quiénes son los 11? ¿Cuánto tiempo queda hasta el debut ante Islandia? ¿Qué hacer en menos de tres meses? A menos de 90 días del comienzo de la Copa del Mundo, Argentina es un gran signo de pregunta. En concreto solo tiene una agenda que aprieta.

La agenda de la Selección hasta el 14 de junio, día de inicio de la Copa del Mundo de Rusia 2018:

El 14 de mayo Sampaoli deberá entregar la primera lista de convocados, una preselección conformada por 35 jugadores. Ese día vence el plazo indicado por la FIFA.

El 28 de ese mes es el primer día de incorporación de los futbolistas a la concentración con sus selecciones.

Dos días después Argentina jugará el amistoso de despedida del país. Será ante Bolivia en la Bombonera.

El último día de mayo viajará a Barcelona. Allí se reunirá por primera vez la delegación completa que viajará a Rusia.

Asimismo, el 4 de junio, o sea 10 días antes de la inauración de la cita mundial, será el útimo día de plazo para la presentación de la lista definitiva de 23 jugadores convocados para jugar la Copa del Mundo.

Cinco días después, el 9, jugará su último amistoso de “entrenamiento” antes del Mundial frente a Israel, en Tel Aviv.

El 10 la delegación nacional viajará a Rusia, en donde se concentrará en la ciudad de Bronnitsy.

Finalmente el 16 hará su debut mundialista frente a Islandia, en el estadio Spartak de Moscú, a partir de las 10 de la mañana de nuestro país.

Una ilusión divina

David Gordillo, quien fuera sparring de la Selección argentina campeona en el 1986 en la preparación realizada en Tilcara, agradeció ayer la visita a la ciudad de los futbolistas que dieron la vuelta olímpica en México, pero aclaró que “la promesa hecha a la Virgen de Copacabana del Abra de Punta Corral no está cumplida aún”.

“Para nosotros, su presencia hace 32 años y esta vuelta ahora fue muy movilizante. Más allá que ellos siguen diciendo que no existió una promesa, lo importante fue habernos visto nuevamente, algo que diría que conmovió mis sentimientos futboleros”, dijo en una entrevista concedida a NA.

Gordillo, que en ese momento jugaba en Pueblo Nuevo de Tilcara, fue uno de los sparrings que necesitó Carlos Bilardo para trabajar en enero del 86 con los 14 futbolistas que fueron a Tilcara, donde trataron de aclimatarse a los 2.250 metros que habían en la Ciudad de México.

“Pudimos disfrutar y hablar algunas cosas. Ellos siguen diciendo que no prometieron nada. Nosotros estábamos ahí. No recordamos quién fue exactamente, pero alguno de ellos dijo de manera informal que iban a volver si ganaban la Copa, más allá que los dichos no fueron en una iglesia”, contó.

Gordillo celebró “haberse encontrados con tipos normales que dieron su cariño a la gente de Tilcara”, aunque aclaró el exsparring.