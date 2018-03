Messi y 22 más: la lista de los que irán al mundial y los lugares que faltan completar

No hay papelón que valga. La lista de los 23 jugadores que irán al Mundial de Rusia a representar a la Selección argentina está prácticamente resuelta. Diecisiete o dieciocho jugadores confirmados. Veinte, quizás.

No importa cuántos goles hizo España, lo bueno que fue enfrentar a Italia, si Lionel Messi jugó o no, si el Kun Agüero o Ángel Di María se fueron antes de tiempo. Ya no importa nada. Jorge Sampaoli tiene decidido quiénes irán a la Copa del Mundo. Lo anunció antes de enfrentar a los españoles. El 80% del plantel ya tiene su pasaje reservado. Y es lógico: queda muy poco tiempo como para seguir improvisando y agregando jugadores. Si no pudo provocar un verdadero recambio desde que asumió en julio pasado, ya no podrá hacerlo ahora que falta tan poco para que comience el Mundial. ¡Tanto tiempo desperdiciado! Sampaoli lleva ocho meses de gestión e hizo poco y nada para encontrar los volantes centrales que el equipo necesita. Pero ya no hay mucho más por hacer. Definir los 23 y trabajar con ellos a fondo.

De acuerdo a lo que consignan los medios más cercanos a la Selección, Sampaoli siempre tuvo en mente darle una revancha a la base de esa generación que se acostumbró a perder finales, la de Brasil 2014 y las Copas Américas 2015 y 2016. Son: los arqueros Sergio Romero y Nahuel Guzmán; los defensores Gabriel Mercado, Nicolás Otamendi y Marcos Rojo; los volantes Lucas Biglia, Javier Mascherano, Ángel Di María y Éver Banega; más los delanteros Lionel Messi, Sergio Aguero y Gonzalo Higuaín. Más de la mitad de la lista es para ellos. Pese a quien le pese, este grupo, al que algunos denominaron los “amigos de Messi”, ya están adentro. Y el resto de las plazas también tienen nombre y apellido. O mejor dicho, viene otro pelotón de jugadores que se ganaron el derecho en los años y meses más recientes y tienen la aceptación general. Ellos son: Wilfredo Caballero (con él se completa el cupo de arqueros), los defensores Federico Fazio, Fabricio Bustos y Nicolás Tagliafico (con estos estamos casi todos de acuerdo), y Marcos Acuña, el jugador más regular de los últimos partidos de las eliminatorias. ¡Ya van 17 futbolistas! Y si sumamos a Manuel Lanzini, Giovani Lo Celso y Maximiliano Meza, los que pisaron fuerte en estas últimas presentaciones, la lista llega a 20 jugadores. Quedan solo tres lugares para una decena de aspirantes. Así de cruel.

Los que formarían parte de la indecisión del entrenador son: el defensor Ramiro Funes Mori, que viene de estar casi un año parado y aún no retomó su mejor nivel; Pablo Pérez, al que muchos quieren ver; Enzo Pérez, quien será observado en el próximo mes, según hizo saber el cuerpo técnico; Leandro Paredes, que no convenció del todo en la gira; Eduardo Salvio, una debilidad para el técnico, dicen; Paulo Dybala, el gran dilema para muchos; Angel Correa, quien siempre parece ser una opción, Lautaro Martínez, la cara más representativa del fútbol local pero que sigue corriendo desde atrás, y el casi descartado Mauro Icardi.

En total, son 29 los jugadores y se llega a 30 si sumamos a Diego Perotti, quien hizo muy poco contra Italia. Y no hay que perder de vista que siempre suele haber un “tapadito”.

Para que los números cierren, Sampaoli deberá tomar decisiones fuertes, teniendo en cuenta que el pueso más conflictivo es el de volante central. ¿Sigue bancando a los viejos, aparece alguno más o le da una chance al de Boca y al de River?

El 14 de mayo el DT deberá presentar la preliminar de 32 nombres y hasta el 1 de junio deberá conocerse la lista definitiva, los que irán al Mundial de Rusia.

Los que están en la lista y lo que todavía no

La base de las finales perdidas

1 Sergio Romero

(Manchester United)

2 Nahuel Guzmán

(Tigres de México)

3 Nicolás Otamendi (Manchester City)

4 Gabriel Mercado

(Sevilla)

5 Lucas Biglia

(Milan)

6 Javier Mascherano (Hebei Fortune)

7 Ever Banega

(Sevilla)

8 Angel Di María

(PSG)

9 Sergio Agüero

(Manchester City)

10 Lionel Messi

(Barcelona)

11 Gonzalo Higuaín

(Juventus)

Los que fueron ganando un lugar

13 Wilfredo Caballero (Chelsea)

14 Federico Fazio

(Roma)

15 Nicolás Tagliafico

(Ajax)

16 Fabricios Bustos

(Independiente)

17 Marcos Acuña

(Sporting Lisboa)

18 Manuel Lanzini

(West Ham)

19 Giovani Lo Celso

(PSG)

20 Maximiliano Meza

(Independiente)



Los que son duda



Ramiro Funes Mori

(Everton)

Pablo Pérez

(Boca)

Enzo Pérez

(River)

Leandro Paredes

(Zenit de Rusia)

Eduardo Salvio

(Benfica)

Paulo Dybala

(Juventus)

Angel Correa

(Atlético Madrid)

Lautaro Martínez

(Racing)

Mauro Icardi

(Inter)

Diego Perotti

(Roma)